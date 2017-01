Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske

Vor rund vier Jahren schickten uns die Arkane Studios zum ersten Mal in das wundervolle und zugleich beklemmende Dunwall – eine von London inspirierte Großstadt, in der wir als Corvo Attano den Mord an der Kaiserin Jessamine Kaldwin aufklären, die Prinzessin und gemeinsame Tochter retten und gleichzeitig unseren eigenen Namen reinwaschen mussten. In der Welt von Dishonored 2 ist seitdem viel geschehen. 15 Spieljahre später herrscht die junge Kaiserin Emily Kaldwin zusammen mit ihrem Vater Corvo über das vermeintlich blühende Königreich, doch der Thron ist kein dankbarer Arbeitsplatz, vor allem, wenn Bürokratie zum eintönigen Alltag wird. Wie gut, dass das Leben der jungen Kaiserin bald ordentlich durchrüttelt wird…

Dishonored 2 – Party Crasher

Es ist wieder so weit: Ein Mal im Jahr gedenkt das Königreich der kaltblütigen Ermordung von Jessamine Kaldwin, mittlerweile zum 15. Mal – nicht unbedingt der schönste Tag im Leben der jungen Kaiserin, die eigentlich bloß auf den Dächern herumturnen und dem Leben am Hof entkommen möchte. Doch ein Gast aus dem fernen Serkonos sorgt für Aufruhe, als er mit mechanischen Soldaten – ein angebliches Geschenk an die Krone – in den Thronsaal marschiert, lauthals die Kaiserin als Schwindlerin und Mörderin denunziert und kurz darauf die eigentliche Thronfolgerin – die Schwester von Jessamine –vorstellt: Delilah Copperspoon. Binnen Sekunden wird der penibel geplante Coup durchgeführt und Corvo und Emily sitzen in der Falle. Genau an dieser Stelle setzt euch Dishonored 2 vor eure erste Wahl, denn anders als noch im Vorgänger dürft ihr hier auswählen, ob ihr die Story durch die Augen von Emily Kaldwin oder erneut als Corvo Attano erlebt. Das hat nicht nur Einfluss auf eure Fähigkeiten, auch die Geschichte und die Reaktionen der anderen Charaktere unterscheiden sich leicht. Wählt ihr Emily, wird Corvo durch die böse Delilah mit seltsamen Kräften in Stein verwandelt. Wählt ihr Corvo, erleidet Emily dieses kühle Schicksal.

So kurz und knackig wie diese Geschichtseinleitung klingt, so ist das Intro von Dishonored 2 auch tatsächlich. Kaum 5 Minuten vergehen und der Thron wechselt von einer unehelichen Thronfolgerin zur anderen. Das ist zwar alles ähnlich dramatisch wie die Ermordung von Jessamine im ersten Teil, allerdings wirkt es hier irgendwie ein bisschen zu schnell präsentiert, als hätte man für den Anfang des Spiels zum Ende der Entwicklung schnell hinkriegen müssen.

Dishonored 2 – Adieu Dunwall, hallo Karnaca

Nach euer Flucht – egal ob Corvo oder Emily – ist schnell klar: In Dunwall könnt ihr niemandem mehr trauen, schon gar nicht der kaiserlichen Garde, die Delilah ohne mit der Wimper zu zucken als neue Kaiserin akzeptiert hat. Die Verräter stecken tief in euren eigenen Reihen. Prompt geht also per Dampfer nach Karnaca, die Hauptstadt von Serkonos und Regierungssitz von Herzog Luca Abele, der sich in seiner Machtgier allem Anschein nach mit Delilah verbündet hat, um euch vom Thron zu stürzen. Karnaca hat optisch recht wenig mit dem kühlen Dunwall zu tun. Hier herrscht ein südlicher Vibe mit einem Mix aus verschiedenen Kulturen und zahlreichen Vierteln, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Vom Hafen, an dem Fischer ihre Beute an Land holen und miteinander feilschen, über die schwebenden Gärten in Cyria bis hin zum Dust District, in dem der Feinstaub der Silberminen den Bewohnern das Leben erschwert.

Was Karnaca vor allem besonders macht, sind die zahlreichen Ebenen, auf denen ihr euch austoben könnt. Dank zahlreicher vertikaler Stufen könnt ihr problemlos Patrouillen aus dem Weg gehen oder Gegner von oben angreifen. Das gilt natürlich nicht nur in den Straßen von Karnaca, sondern wird in den Häusern fortgesetzt. Ähnlich wie im ersten Teil dürft ihr hier auf Kronleuchtern verharren, eure Gegner beobachte und diese dann schnell und lautlos erledigen. Das ist natürlich nur eine Variante, um in Dishonored 2 voranzukommen. Das Spiel lässt euch stets die Wahl, lautlos und ungesehen durch den Level zu schleichen, mit vollem Karacho durch die Gegner zu schnetzeln, oder eine Kombination aus beidem auszuprobieren. Nach jeder Mission werdet ihr dabei auf zwei Achsen eingestuft: Habt ihr eure Gegner getötet oder nur ins Land der Träume befördert? Und wart ihr dabei leise wie eine Katze oder habt ihr so viel Aufmerksamkeit wie möglich erregt? Je nachdem wie viel „Chaos“ ihr so in den Missionen erzeugt, verändert sich die Spielwelt leicht. Anders als Dunwall in Dishonored 2 leidet Karnaca nämlich nicht an einer Rattenplage, sondern muss sich mit Blutfliegen herumschlagen, die sich vor allem in alleinstehenden Gebäuden und Ruinen einnisten und stets in Schwärmen angreifen.

Schleichfreunde und Pazifisten wird dabei freuen: Theoretisch könnt ihr das Spiel durchspielen, ohne einer Fliege etwas zuleide zu tun. Selbst Bossgegner könnt ihr mit genügend Recherche auch ohne Gewalt beseitigen. Genau an dieser Stelle blüht Dishonored 2 richtig auf, denn wie kaum ein anderes Spiel wird hier Geduld und der Entdeckersinn wahrlich belohnt. Wer Glück hat, überhört vielleicht ein wichtiges Detail über sein Ziel oder erfährt von neuen Routen. Seid ihr zudem noch gründlich und sucht jeden Raum von oben bis unten ab, findet ihr vielleicht in Briefen oder kleinen Notizen wichtige Hinweise über die Schwachstellen eurer Gegner oder die Kombination für den Safe. Rätsel sind in Dishonored dabei nicht wirklich sehr herausfordernd, mit der Ausnahme eines komplexen Schlosses, das nur geknackt werden kann, wenn man die dazugehörige Geschichte genau durchliest. Selten hatte ich so viel Spaß dabei, den Controller beiseite zu legen und mit Stift und Notizbuch zu versuchen, das Rätsel zu lösen und das Schloss zu knacken: Die Belohnung ist groß, denn die Alternative hätte vermutlich blutiger ausgesehen und meinen Stealth/Low Chaos-Run ruiniert.

Dishonored 2 – Abrakadabra

Genau wie im ersten Teil seid ihr natürlich nicht komplett auf‘s Schleichen angewiesen. Beide Charaktere verfügen über ein Schwert, eine Pistole sowie eine Armbrust für leise Attentate, wobei die Waffen zusätzlich am Schwarzmarkt verbessert werden können. Hinzu kommen natürlich noch Granaten sowie diverse Minen, doch richtig interessant wird es erst mit den verschiedenen Kräften, die Corvo und Emily zur Verfügung stehen. Beide (tragischen) Helden können sich dank der Kräfte des Nichts von einem Punkt zum anderen teleportieren und Gegner so gekonnt vermeiden oder Gebäude erklimmen. Corvo kann seinen Geist zudem in die Körper seiner Gegner transferieren und diese so kurzzeitig kontrollieren – das gilt auch für Ratten oder Blutfliegen. Das Highlight ist jedoch seine Zeitmanipulation, denn Corvo kann per Knopfdruck die Zeit anhalten und seine Umwelt manipulieren, während diese stillsteht. Ähnlich wie im ersten Teil lassen sich durch die Kombination der Kräfte hier extrem coole Dinge anstellen – beispielsweise können wir warten, bis ein Gegner seine Pistole abfeuert, die Zeit anhalten, in seinen Körper schlüpfen, den Körper vor die Kugel positionieren und wieder zurück in unseren Körper springen, die Zeit wieder beschleunigen und zuschauen, wie der arme Kerl quasi Selbstmord begeht.



Emily verfügt über ähnliche coole Fähigkeiten und kann dank Fabelspiel mehrere Gegner ablenken, sich in einen kriechenden Schatten verwandeln oder Gegner quasi zu untrennbaren Zwillingen machen, die den Schmerz des jeweils anderen spüren: Stirbt der eine, stirbt auch der andere. Das geht mit aufgewerteten Kräften mit bis zu vier Gegnern, die dann alle gleichzeitig zu Boden gehen – sehr cool! Um die verschiedenen Kräfte aufzuwerten, sammelt ihr im Laufe des Spiels versteckte Runen ein, die quasi als Währung im Kräfteshop ausgegeben werden können. Außerdem findet ihr hin und wieder sogenannte Knochenartefakte, die das Spiel leicht manipulieren und euch passive Fähigkeiten verleihen. So nehmt ihr beispielsweise weniger Schaden durch Geschosse oder könnt Leben generieren, indem ihr Ratten und Blutfliegen tötet. In jedem Level gibt es dabei eine bestimmte Anzahl an Runen, Artefakten und anderen Gegenständen, die für Sammler genug Ablenkung abseits der eigentlichen Story bieten.

Dishonored 2 – Konsolen mit schwächerer Grafik aber besserer Performance

Wir haben die PS4-Version des Spiels getestet, und anders von vielen Personen über die PC-Version berichtet, lief diese ziemlich stabil und ohne Grafikfehler, Frameinbrüche oder sonstige Wehwehchen. Dafür sieht das Spiel aber natürlich auch nicht ganz so knackig aus, wie auf dem heimischen PC. Nichtsdestotrotz: Dishonored 2 kann sich sehen lassen, vor allem weil sich die Arkane Studios beim Design der Spielwelt viele Gedanken gemacht und so ein harmonisches Gesamtbild geschaffen haben, das uns in eine glaubwürdige Spielwelt eintauchen lässt, die sich im Hinblick auf Charme und Charakter problemlos mit dem grandios designten Dunwall messen kann. Auch beim Sound gibt es wenig zu bemängeln und vor allem die Musikuntermalung ist größtenteils einfach nur passend. Grundsätzlich erinnert mich der Soundtrack, vor allem aber die Titelmusik, ein wenig an Sherlock Holmes, was grundsätzlich zum Setting und Zeitalter des Spiels passt. Lediglich die Abmischung der Geräusche ist manchmal etwas daneben, sodass eigene Schritte zu laut klingen und Schleicher schnell mal nervös machen.

Fazit:

[blockquote cite=“John-Henry Drabeck“] Dishonored 2 macht vieles richtig und lässt wenig Raum für Kritik, denn die Arkane Studios haben hier – zumindest für die PS4 – ein extrem rundes Gesamtbild abgeliefert, das nur sehr wenige Mängel mit sich bringt. Wer den offenbaren Performance-Problemen der PC-Version aus dem Weg gehen will, sollte hier auf jeden Fall zur Konsolenversion greifen, denn diese bietet sogar das für PC-Spieler altbekannte Quicksave-System – etwas, das ich bisher in kaum einem anderen Konsolenspiel gesehen habe. Um es kurz zu machen: Fans der Reihe sollten zugreifen, weil hier einfach mehr vom Guten gebietet wird, Freunde von Schleichspielen freuen sich hier über viele verschiedene Wege und relevante Fähigkeiten, und Actionfans wird ein gesundes Arsenal an coolen Tricks geboten, um Gegner auf kreative Art und Weise auszuschalten – ich kann kaum auf die Trick-Kill-Compilations warten! [/blockquote]