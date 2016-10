Crush Online

PVP trifft MOBA. Mit Crush Online werden viele Elemente der beiden Genres miteinander vereint und wir zeigen euch in diesem Test, ob dieses Spiel eine gelungene Mischung ist oder nicht. Crush Online – MOBA oder doch eher MMO?

Die erste Frage, die sich viele Stellen werden ist, was dieses Spiel genau darstellt und was der Sinn dahinter ist. Zu Beginn ist das Ganze auch schwierig zu verstehen, da das Kampfsystem den Stil von MOBA-Spielen hat und gleichzeitig alles mit vielen MMO artigen Aspekten beginnt.

Zu Beginn heißt es nämlich eine Nation aussuchen. Die Wahl steht zwischen Arslan, Erion und Armia. Die Wahl hat so keinen Einfluss auf das Spiel, sondern eher auf die Taten, die ihr später vollbringt. Im Endeffekt müsst ihr nämlich wie in Pokémon Go Areale statt Arenen einnehmen. Nachdem die Nation dann gewählt wurde, wird ein Charakter erstellt, wobei die Wahl zwischen den Klassen Saint, Punisher und Guardian steht.

Der Saint ist hauptsächlich eine Fernkämpferin, kann jedoch auch auf den Nahkampf wechseln, da sie wie alle anderen Klassen mehrere Waffen zur Verfügung hat. In ihrem Fall wären es Schwerter, Pistolen und Zauberstäbe. Der Punisher dagegen ist eine Art Assassine der mit Dolchen und Bogen seine Gegner auseinandernimmt. Wem diese Klassen jedoch nicht gefallen sollten, der hat noch die Möglichkeiten den Guardian zu spielen der eine Art Tank darstellt mit seinem Hammer und seiner Kanone die eigentlich mehr eine Minigun darstellt.

Ich habe mich in diesem Fall für die Nation Erion und den Punisher entschieden, jedoch können Klassen und Nationen mit einem neuen Charakter wieder frei ausgewählt werden.



Crush Online – Ein großer Krieg

Worum es in diesem Spiel geht ist Krieg. Denn alle drei Nationen sind verfeindet. Wer sich also bis auf das maximale Level, welches momentan 30 ist, hochgekämpft hat, ist bereits im Endgame. Von dort aus heißt es am besten eine Legion aufsuchen und mit dieser für seine Nation zu kämpfen. Das geschieht durch Kämpfen in verschiedenen Territorien, in denen Monster getötet werden müssen, sowie Gegner die Punkte geben. Wenn genug erreicht worden sind, erscheint auch ein Boss, wodurch dann das Areal eingenommen werden kann.

Das klingt in diesem Fall stark nach MMO mit PvP kombiniert mit dem MOBA Kampfsystem, jedoch bietet Crush Online mehr. Angefangen mit den sogenannten Masteries, die das „Skillsystem“ ersetzten bis zur Battle Arena ist das Spiel eine gute Abwechslung zwischen beiden Genren. Denn das Mastery System erinnert stark an das von League of Legends, wo die Spieler ihre passiven Fähigkeiten auslegen können wie z.B. mehr kritischen Schaden und so weiter und so fort.

Zudem ist die sogenannte Battle Arena vorhanden, welche zwar nicht so actionreich ist wie ein richtiges MOBA, aber bereits Spaß macht. Daher ist diese für manche sogar ein guter Einstieg, bevor sie sich in das Getümmel eines richtigen MOBAs begeben. In dieser gibt es wie in dem Spiel Vainglory für iOS und Android eine sogenannte Lane in der die Türme des Gegners sowie dessen „Basis“ zerstört werden müssen. Zudem gibt es auch die Möglichkeit durch den Wald zu laufen, um dort Kämpfe und andere Taktiken auszuüben.





Crush Online – Crafting

Außerdem ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Spiels das Craften. Dadurch ist es nämlich möglich neue Waffen zu erhalten, wodurch andere Skills nutzbar sind. Dabei fällt auch auf, dass das Upgradesystem sehr merkwürdig ist. Auf jeder Karte auf der gekämpft wird, erhält der Spieler SP. Mit diesen können Waffen temporär „gebufft“ werden, bis die Karte wieder verlassen wird. Es kann zwar durchaus nervig sein, jedoch hat keiner einen direkten Vorteil durch Upgrades die mit echtem Geld gekauft wurden. Das ist in diesem Spiel auch ein wichtiges Thema, da echtes Geld kaum weiterhilft. Wer also fleißig farmt und sich Mühe gibt kann bald über das ganze Land herrschen.

Fazit:

Nachdem ich den Mix von MOBA und MMO selber gespielt habe, muss ich gestehen, dass es ein sehr interessantes Konzept ist. Vor allem, weil ich beide Genre seit Ewigkeiten spiele. An einigen Stellen könnten zwar mehr Aspekte von dem jeweiligen Genre vorhanden sein. Nichtsdestotrotz ist das Spiel für Fans bzw. PvP Liebhabern einen Versuch wert, besonders da es nichts kostet.

Sina Jozi