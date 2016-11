Crazy Machines 3 Test

„Nein, die Kugel muss die Schiene herunterrollen, dann auf den Schalter fallen, damit dieser die Rakete aktiviert, die wiederum zum nächsten Schalter fliegt, der die Gravitation umkehrt. Dann kann die Kugel nach oben fallen und den gewünschten Hebel umlegen, ist doch ganz einfach“. Wenn euch diese Beschreibung komisch vorkommt, habt ihr wahrscheinlich keinen der Vorgänger von Crazy Machines 3 gespielt. Wieder einmal geht es darum verrückte Rube-Goldberg-Maschinen zu basteln bzw. zum Laufen zu bringen und wieder einmal könnt ihr euch ordentlich das Hirn zermartern, um zur Lösung des Rätsels zu gelangen. Der Test verrät euch, ob der neuste Serienableger die hohen Erwartungen erfüllen kann.

Crazy Machines 3 – Ins kalte Wasser

Während ihr im Vorgänger noch von einem zerstreuten Professor in Albert Einstein-Look betreut wurdet, geht es in Crazy Machines 3 etwas autarker zur Sache. Ohne große Anleitung müsst ihr euch den Rätseln stellen, was mitunter gar nicht so leicht ist. Lediglich einige erklärende Sätze zum Start jeder Herausforderung führen euch in die Problematik ein. Und sie versuchen nützliche Tipps zu geben. Was meist gut klappt, sorgt aber in einigen Levels auch für mehr Verwirrung als Aufklärung und reicht nicht immer aus, um die Lösungsansätze klar werden zu lassen. Abgesehen von der nun fehlenden Hilfe-Funktion des Professors vermisst man den zerstreuten Mann auch aufgrund der netten Atmosphäre, die er erzeugt hat. Wenn schon ein Spiel ohne Story und roten Faden, dann kann es doch wenigstens durch einen solchen Maskottchen-Charakter unterstützt werden.

Um auch Neulinge an die komplexen Maschinen heranzuführen, beginnt das Spiel mit denkbar einfachen Rätseln. In den ersten Levels gibt es meist wenige Gegenstände in eurem Inventar und auch ihr Zweck ist schnell ersichtlich. Doch mit zunehmender Spielzeit steigt die Anzahl und die Komplexität der Gegenstände. Und oftmals benötigt ihr auch gar nicht euer gesamtes Inventar. Dabei reichen die Items von simplen Gegenständen wie Stühlen bis hin zu Lasern, Raketen und Gravitationsumkehrern. Um die Fummelei etwas zu reduzieren, hat man die Möglichkeit entfernt, Gegenstände zu rotieren. Demnach müsst ihr nur herausfinden, an welcher Stelle der unfertigen Maschinen ihr welche Gegenstände anbringen müsst. Doch gerade beim genauen Justieren von Zahnrädern hilft das teilweise wenig, da hier sehr viel Fingerspitzengefühl und Geduld erforderlich ist.

Crazy Machines 3 – Achterbahn der Gefühle

Crazy Machines 3 lässt mich abwechselnd das Gefühl haben, ein großartiger Rätselknacker oder ein dummer Einfaltspinsel zu sein. Manchmal sitze ich so lange vor einem Rätsel, dass ich anfange an meinen kognitiven Fähigkeiten zu zweifeln. Aber wenn es dann irgendwann doch einmal klappt, ist der Triumph umso größer und zufriedenstellender. Hilfreich ist dabei auch, dass ihr nie alle Rätsel lösen müsst, um zur nächsten Stufe voranzuschreiten. So ist auch eine Pause vor dem ein oder anderen Level möglich. Trotzdem fehlt mir eine Hilfe-Funktion für die Fälle, in denen man wirklich feststeckt. Klar, Youtube hilft wie immer, aber so sollte es an sich nicht ablaufen.

Was den Umfang angeht, müssen sich übrigens auch erfahrene Rätsel-Freunde keine Sorgen machen. Crazy Machines 3 bietet mit seinen 80 Rätseln einen Haufen spannender Unterhaltung und selbst wenn ihr diese Rätsel alle irgendwann (ohne Hilfe) gelöst habt, bringt der Steam Workshop die Möglichkeit Rätsel anderer User auszuprobieren. Noch sieht es da natürlich etwas mau aus, aber die Editoren der Community laufen auf Hochtouren und sobald man mit dem mitgelieferten Inhalt durch ist, sollten viele zusätzliche Level verfügbar sein.

Fazit:

Crazy Machines 3 lässt eure grauen Zellen wirklich auf Betriebstemperatur kommen. Während die ersten Rätsel noch eingängig und schnell gelöst sind, zieht der Schwierigkeitsgrad kontinuierlich an und fordert euch schnell höchste Konzentration ab. Ab und an hätte ich mir daher auch ein bisschen mehr Hilfe, wie früher durch den verrückten Professor, gewünscht. So muss ich teilweise meinen Frust herunterschlucken und ein Level links liegen lassen, um über andere Wege weiterzukommen. Dennoch überzeugen die verrückten Maschinen wieder mit einer Vielzahl an kreativen und spannenden Aufgaben und der Möglichkeit per Editor eigene Level zu erstellen und mit der Community zu teilen. Philipp Kleidt