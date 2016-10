Battlezone VR Test

Nachdem das Original mehrmals seit dem Release im Jahr 1980 rebootet wurde, steht uns nun die finale Version ins Haus. Battlezone VR heißt der Titel und will mit seiner Tron-ähnlichen Spielwelt und prozedual erstellten Levels brillieren. Das klassische Gameplay von Battlezone, gepaart mit VR funktioniert wunderbar, wenngleich mehrere Frustmomente das Spielerlebnis hier und da herunterziehen. Dennoch: Mit Freunden macht der Titel am meisten Spaß!

Der einzige Modus des Spiels ist eine prozedual erstellte Kampagne. Sobald ihr euch für einen Schwierigkeitsgrad und die Dauer der Partie entschieden habt, generiert das Spiel ein Spielfeld aus Hexfeldern. Jedes Feld stellt eine Mission dar, sodass ihr jederzeit individuell entscheiden könnt, was ihr tun wollt und wie ihr vom Start zum Ziel kommt. Dabei könnt ihr zwischendurch einen Stopp bei der Supply Station machen, um neue Waffen mit der Ingame-Währung zu erstehen. Während ihr fröhlich von Feld zu Feld springt, werden die Gegner immer stärker – bis schlussendlich ein unbesiegbarer Boss erscheint. Dieser verfolgt euch dann so lange bis ihr die Kampagne abschließt.

Battlezone VR – Missions-Typen wenig originell

Beim Spielen fällt schnell auf, dass das Meta-Game von Battlezone VR nur sehr wenige Strategien zulässt. Das liegt unter anderem an den wenig originellen Missions-Typen, die vom Verteidigen eines Konvois über Angriffe auf Satelliten-Türme bis hin zur Basis-Verteidigung reichen. Außerdem lässt sich der Super-Boss am Ende relativ leicht umgehen, ja sogar mit „versteckten“ Türmen deutlich abschwächen. Dennoch sind es nicht diese Dinge, die mich vom Spaß abhalten, sondern vielmehr das unverzeihliche Lebenssystem des Spiels, das mitunter ans Rogue-like-Genre erinnert.

Dabei bedient sich die VR-Umsetzung des Spiels an besagtem Genre. Als Beispiel: Wenn ihr keine Respawns mehr besitzt, ist die Kampagne nicht nur vorbei, sondern für immer verloren. Es gilt also komplett von vorne zu beginnen. Wenn ihr allerdings mit Freunden spielt, könnt ihr euch gegenseitig heilen und wiederbeleben. Zudem lassen sich clevere Taktiken auslotsen, sodass Geschütztürme gezielt eine Person attackieren, während der Rest des Trupps diese flankiert. Zockt ihr hingegen alleine, müsst ihr auf diesen Spaß verzichten.

Alleine gibt es nämlich keine Möglichkeit, sich zu heilen. Munition ist knapp. Und das meiste Geld gebt ihr für Extra-Leben anstatt Waffen sowie Waffen-Upgrades aus. Wenn ihr extrem methodisch vorgeht und super ausdauernd seid, dann lässt sich die Kampagne auch solo bestreiten. Doch Battlezone VR macht eigentlich genau dann am meisten Spaß, wenn ihr einfach aus allen Rohren ballern könnt. Und genau das ist im Solo-Spiel nur bedingt möglich.

Battlezone VR – Das Ende ist erst der Anfang

Neben dem fehlenden Spielumfang und der Gameplay-Einschränkung im Solo-Spiel gibt es ein weiteres Makel: Die Gegner-KI ist eher schwach. Zwar sind die Panzer und Flugschiffe durchaus eine Bedrohung, aber nur dann, wenn ihr allzu sorglos seid. Zudem ist es schade, dass die schweren Kanonen ohne das passende Feedback daherkommen – hier fehlt es mir einfach an Wumms. Bei den Spielmechaniken und der Steuerung leisten sich die Entwickler aber keinen Fehler.

Sobald ihr die Kampagne einmal abgeschlossen habt, beginnt erst das richtige Spiel. Dann könnt ihr nämlich – wenn ihr wollt – einen höheren Schwierigkeitsgrad wählen. Zudem gibt es neue Panzer, Waffen und mehr. Natürlich wäre es wünschenswert gewesen, gegen menschliche Spieler anzutreten, doch der recht hohe Schwierigkeitsgrad kann diesen Umstand relativ gut kaschieren. Und das trotz der tendenziell schwachen KI, die mitunter sehr fragwürdige Züge spielt.

Optisch macht Battlezone VR einen passablen Eindruck. Dank VR bekommt ihr ein gutes Gefühl die die Größenordnung der Gebäude und Panzer, was definitiv ein Hingucker ist. Zudem wurden viele ansonsten nervigen Heads-up-Displays direkt in das Cockpit integriert, wodurch jenes umso schicker wirkt. Übrigens: Motion Sickness trat zu keinem Zeitpunkt auf, was mitunter daran liegt, dass sich die Wagen recht gemächlich bewegen.

Fazit

Trotz seiner Mängel gibt es Momente, in denen Battlezone VR sehr viel Spaß macht. Leider aber beschränken sich diese auf jene, in denen ihr mit Freunden zusammenspielt. Alleine regt ihr euch einfach zu schnell über die schwache KI, das viel zu anstrengende Ressourcenmanagement, den geringen Umfang und so weiter und so fort auf. Zwar bleibt der Titel seinem Arcade-Ursprung sehr treu, doch am Ende bleibt ein repetitives Spielerlebnis, das nur im Zusammenspiel mit Kumpels wirklich zündet.

Andreas Turin