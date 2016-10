Batman: Arkham VR Test

Wenn es eine Sache gibt, von der ich in naher Zukunft unbedingt mehr sehen will, dann sind es so immersive Spiele wie Batman: Arkham VR. Bereits nach wenigen Sekunden wird hier deutlich, dass rocksteady an einem richtigen Killerprodukt gearbeitet hat. Doch leider ist nicht alles Gold, was glänzt. Und am Ende bleibt die Ernüchterung: Der Spaß dauert nämlich gerade einmal 90 Minuten. Doch diese Dauer wird mit einem Erlebnis der Extraklasse gefüllt. Warum Batman: Arkham VR dennoch der beste Titel im Launch Line-Up der PSVR ist, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Während dieser rund 90 Minuten durchlebt ihr neun einzigartige Szenarios, die euch direkt in die Haut von Bruce Wayne versetzen. Dabei besucht ihr verschiedene Hitspots von Gotham City, wobei Zwischensequenzen leider nur hinter einem schwarzen Bildschirm versteckt werden. Wohlmöglich, weil die Entwickler Angst hatten, dass hitzige Action-Szenen zu schnell Motion Sickness verursachen könnten. Oder weil die Zeit fehlte – wer weiß. Zunächst findet ihr euch also im Anwesen von Bruce Wayne, anschließend in der Batcave wieder. Später geht es zu verschiedenen Locations und zum Schluss wartet das Arkham Asylum auf euch, das so genial gemacht ist … nun, das müsst ihr selbst erleben. Cliffhanger-Ende inklusive.



Batman: Arkham VR – Immersion der Extraklasse

Während der Spielfilm-Dauer des Spiels werdet ihr diverse Puzzles lösen. Natürlich ist keines davon wirklich schwer zu lösen. Ähnlich wie in der „Crash Site“ von Arkham Knight gilt es einem Tatort mithilfe von einer Rückspulfunktion genauestens zu analysieren. An anderer Stelle dürft ihr mit einem Scanner im Leichenhaus drei Tote durchsuchen, um an wichtige Informationen zu gelangen.

Insgesamt stehen euch drei Tools zur Verfügung: Besagter Scanner, ein Enterhaken und das Batarang. Um auf diese zuzugreifen, blickt ihr hinab und greift mit dem rechten bzw. linken Arm (Move Controller zwingend erforderlich!) einfach nach dem gewünschten Objekt. Wenn ihr so einen Batarang vom Gürtel nehmt und dann auf Objekte werft, dann vermittelt Batman: Arkham VR das Gefühl, Batman selbst zu sein, richtig gut. Solange ihr die PlayStation Kamera gut eingestellt habt, ist die Bewegungserkennung erstaunlich akkurat.

Die Erfahrung in VR ist dabei exzellent. Sowohl Größenordnungen als auch das Gefühl, einen Menschen euch gegenüber zu haben, werden sehr gut vermittelt. Wenn der Penguin direkt vor mir hängt, dann kaufe ich es dem Spiel sofort ab. Mein Gehirn sagt mir, dass dort eben jener Fettsack hängt. Zudem gefällt mir einfach, dass selbst luftige Höhen wie die Terrasse der Iceberg Lounge so gut umgesetzt wurden. Technisch gesehen ist Batman: Arkham VR definitiv einer der schönsten und beeindruckendsten Spiele für PlayStation VR.

Fazit:

Wenn ihr euch PlayStation VR gekauft habt oder noch kauft, dann sollte Batman: Arkham VR in jedem Fall auf der Einkaufsliste stehen. Es ist der wichtigste VR-Titel für die Hardware von Sony und zugleich einer der besten im Line-Up. Und weil die Spielerfahrung so kurz ist, rate ich auch dringend dazu, das Spiel in einem Rutsch durchzuspielen. Und wenn ihr später nochmal Bock drauf habt, dann lassen sich die besten Abschnitte nochmal zocken. Jetzt bleibt zu hoffen, dass wir mehr solcher Titel erhalten – aber dann bitte mit vier oder fünf Stunden Laufzeit.

Adam Smieja