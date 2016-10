Atlas Reactor Test

Helden-Shooter trifft Rundenstrategie, gewürzt mit ausgeklügeltem Zug-System und fairem Bezahlshop. Klingt nach einer ganz verrückten Schnaps-Idee im Spieleuniversum? Nun, fand ich auch. Doch Trion Worlds wollte den Beweis antreten, dass dieses Konzept eben doch aufgehen kann und heraus kam: Atlas Reactor. Das Spiel sieht in der Eröffnungssequenz aus wie Overwatch, im Tutorial wie XCOM und wirft einen direkt nach dem Tutorial mit seinem knallharten Zeitlimit direkt aus der Bahn. Schon in der Beta konnte das Spiel so beeindrucken, nun haben wir die fertige Version für euch getestet, viel Spaß.

Anders als in gewöhnlichen Rundenstrategie-Titeln wie XCOM 2 konzentriert ihr euch in Atlas Reactor nicht auf ein Team, sondern nur auf einen einzigen Helden. Zur Auswahl stehen euch dabei 22 ganz unterschiedliche Recken, die nicht nur optisch sehr eigen sind. Jeder Held hat seine eigenen Vor- und Nachteile und seine spezielle Spielart. So könnt ihr hart im Nahkampf austeilen, die Gegner störend unter Kontrolle halten oder aber auf Entfernung das Scharfschützengewehr anlegen. Die Cyberpunk-Palette reicht dabei von abgefahrenem Sci-Fi-Hund bis hin zum klassischen Space-Cowboy, so dass für jeden etwas dabei sein sollte. Übrigens: Wer Atlas Reactor nicht kaufen möchte kann auch den Free Mode spielen. In diesem stehen euch lediglich sechs Helden zur Auswahl, jede Woche wird rotiert.

Atlas Reactor – Die Qual der Wahl

Doch fangen wir vorne an, beim kurzen aber absolut notwendigen Tutorial: Hier werden euch die Grundzüge von Atlas Reactor beigebracht, nämlich die Aufteilung des Spieles in Runden und die Aufteilung der Runden in vier Phasen. Diese vier Phasen laufen hintereinander ab und pro Phase gibt es bestimmte Skills, die eben auch nur in dieser Phase eingesetzt werden können. Die erste Phase, Prep Phase genannt, erlaubt es euch zum Beispiel Fallen aufzustellen oder Buffs zu wirken. Darauf folgt die sogenannte Dash-Phase in der ihr in erster Linie ausweichen könnt.

Wer nicht ausweicht, oder durch eine Falle statisch gehalten wird, bekommt dann in der Blast Phase meist einen auf den Deckel – in dieser Phase zünden die meisten Charaktere nämlich ihre primären Angriffe. Zu guter letzt gibt es dann noch die Move-Phase, um euren Helden nach verrichteter Arbeit in eine neue Position zu bringen. Wer keine Aktion nutzt, darf in der Move-Phase sogar die doppelte Menge sprinten, was sehr nützlich sein kann, insbesondere weil die Skills mit Cooldowns belegt sind. Habt ihr genug Energie angesammelt könnt ihr dem Gegner sogar mit einem ordentlichen Ultimate die Hölle heiß machen, vorausgesetzt ihr erwischt ihn auch.

Nun kommt der Haken an dieser Vier-Phasen-Spielweise: Ihr müsst alle vier Phasen im voraus planen und euch entscheiden, bevor sie dann nach und nach abgewickelt werden. Das gleiche gilt für eure Gegner. In der Vorbereitung macht also jeder seine Überlegungen, entscheidet sich und gibt Befehle. Diese werden dann automatisch abgearbeitet und man kann sich das Chaos angucken. Zu guter letzt sorgt Atlas Reactor auch noch mit einem krassen Zeitlimit von gerade einmal 20 Sekunden dafür, dass ihr eure Entscheidungen schnell und ohne großes Zögern treffen müsst. Tatsächlich fühle ich mich oft an Blitzschach erinnert, während ich mit der tickenden Uhr im Hintergrund hektisch Befehle abgebe.

Atlas Reactor – Geteilte Freude

Wer bis jetzt folgen konnte und Lust auf mehr hat: Atlas Reactor ist ein Team-Shooter. Das heißt, dass neben euch auch noch eure Kameraden den gleichen Phasen-Stress durchlaufen. Während ihr also eure Züge plant, seht ihr angedeutet auf dem Bildschirm auch die Angriffsvektoren eurer Kollegen und könnt so grob abschätzen, was sie vorhaben. Da das natürlich oft nicht reicht, um koordiniert vorgehen zu können, hat das Spiel direkt eine Verbindung zu Discord eingebaut, so dass eine ordentliche Teamabsprache ermöglicht wird.

Dennoch, gerade in den ersten paar Runden wird euch das Chaos übermannen und ihr werdet bittere Niederlagen einfahren. Doch kommt dann der erste Moment, in dem ihr durch eine gute Aktion als Team siegt. Das fühlt sich so gut an, dass die zehn Runden davor direkt in Vergessenheit geraden. Bei der Einfindung hilft es auf jeden Fall, dass es bisher nur einen Modus gibt, in dem es einfach darum geht mehr Gegner abzuschießen als euer verfeindetes Team.





Atlas Reactor – Ein fairer Deal

Habt ihr Atlas Reactor einmal erstanden, stehen euch alle Spielelemente zur Verfügung. Im Laufe des Spiels steigt ihr im Level, schaltet Upgrades und optische Modifikationen frei. Eure Skills können beispielsweise gemoddet werden, sodass Schüsse über die Bande möglich sind. Solche Mods sind sowohl freispielbar, als auch kaufbar im Shop. Da der spielerische Unterschied bis jetzt aber recht gering ist und man sie auch zügig freispielt, scheint es keinen direkten geldwerten Vorteil zu geben. Übrigens: Wer noch mehr Individualisierung auf das Schlachtfeld mitbringen möchte packt neben seinen gemoddeten Skills auch noch Katalysatoren ein. Bis zu drei Stück pro Partie. Diese Einweg-Fähigkeiten können euch aus brenzligen Situationen retten oder den Gegner in Bedrängnis bringen.

Fazit:

Atlas Reactor ist wirklich ein mutiges Experiment. Der Genre-Mix traut sich Neues und davon direkt eine ganze Menge. Erstaunlicherweise geht das sogar ziemlich gut, vorausgesetzt ihr seid sehr Stress-resistent. Die immer wiederkehrenden 20 Sekunden haben mir zumindest ziemlich zugesetzt, sodass ich das Spiel nie lange am Stück zocken konnte. Noch Minuten später höre ich das mahnende „Tick-Tock“, das meine Gedanken bei den Entscheidungen unterlegt. Das Schöne an Atlas Reactor: Der ungewöhnliche Plan geht auf und unterm Strich steht ein frisches Spiel ohne direkte Konkurrenz. Das Schlechte: Ihr müsst viel Einspielzeit und Stressresistenz mitbringen sowie Geduld im Public-Modus. Ein eingespieltes Team nimmt es mühelos mit unkoordinierten Fremden auf, was man immer wieder zu spüren bekommt. Atlas Reactor ist frisch und gelungen, aber fordert einiges an Einarbeitungszeit. Eine gelungene Abwechslung für alle die vom MOBA/Hero-Shooter-Einerlei die Nase voll haben und etwas Neues ausprobieren möchten. Philipp Kleidt