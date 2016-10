Agenda Test

Einmal die Weltherrschaft an sich reißen, das wäre doch mal was. Mit dem Spiel Agenda habt ihr als geheime Organisation die Möglichkeit genau das zu tun. Wie es so ist, langsam aus der Stille die ganze Welt unter Kontrolle zu haben, erfahrt ihr im folgenden Test.

Agenda – WELTHERRSCHAFT!

Weltherrschaft ist das Ziel dieses Strategiespiels. Aber bevor wir uns an das Schmieden unserer bösen Pläne ranmachen können, gilt es Entscheidungen zu treffen. Denn anstatt mehrere Modi gibt es in Agenda nur die Auswahl zwischen Leicht, Mittel und Schwer.

Daraufhin müsst ihr euch entscheiden, in welchem Bereich ihr am meisten Einfluss ausüben könnt. Dabei stehen zur Auswahl Militär, Politik, Medien, Ökonomie und Wissenschaft. Jeder von denen hat seine Vor- und Nachteile. Jedoch bietet sich Ökonomie am meisten an, da das Geld permanent knapp ist. Das fällt auch relativ früh im Spielgeschehen auf, wodurch erst wieder Geld gefarmt werden muss, um irgendetwas anderes zu tun.

Nach der kleinen Auswahl kann das Spiel dann endlich losgehen. Wichtig dabei ist es immer die zwei Balken zu beobachten, wie hoch der globale Einfluss ist und die sogenannte Exponierung. Denn sobald der Einfluss auf 100% steht, ist das Spiel gewonnen. Falls jedoch der andere die 100% Marke knackt, wird die Agenda enttarnt. Dazwischen stehen jedoch keine Grenzen, also könnt ihr die Länder nach Belieben langsam für euch gewinnen.

Im Spiel sind jedoch einige Statistiken, Werte und Co. vorhanden, die im Tutorial erläutert werden. Daher ist das zu Beginn ein Must-Have. Wer sich jedoch nachdem Tutorial mit weiteren Daten vertraut gemacht hat merkt, dass das Tutorial nicht alles ganz sauber durchgekaut hat. Zum Glück kann alles Ingame nachgelesen werden.

Agenda – Die richtige Taktik ist gefragt

Denn um einen ganzen Planeten aus dem Untergrund an sich zu reißen ist viel nötig. Die wichtigsten Faktoren sind einmal der Einfluss sowie die Macht. Der Einfluss aus den einzelnen Regionen zählt nämlich, um die Welt langsam an sich zu reißen, aber um das zu schaffen wird Macht benötigt, die ausschlaggebend für den Erfolg jeder Mission ist. Missionen sind leider auch eines der wichtigsten Dinge, die in diesem Spiel gemacht werden müssen. Jede gibt nach Erfüllung andere Belohnungen, was schnell langweilig wird, da es meistens reicht die gleichen Knöpfe immer und immer wieder anzuklicken. Da bringen die extra Missionen und Boni aus dem Skillbaum auch nicht viel mehr Spannung rein.

Da wie bereits gesagt das Spiel keine anderen Modi hat, bringt das zu Beginn schwieriger werdende und auch spannende Strategiespiel wenig Motivation für längere Tage mit sich. Besonders, weil die Musik irgendwann nervig wird.

Fazit:

Zu Beginn klingt Agenda ziemlich vielversprechend. So spannend wie die Story auch klingt, habe ich mich vom Spiel fesseln lassen, bis ich leider auf die negativen Seiten getappt bin. Das scheint aber momentan ein generelles Problem bei dem Titel zu sein und wird aktuell mit der Zurücksetzung in den Early Access Status mit der Community behoben. Das heißt also: Wer sich für den Titel interessiert, sollte nun zuschlagen und mitwirken oder warten bis es mit vollem Potenzial auf dem Markt zurückkommt.

Sina Jozi