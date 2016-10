World of Final Fantasy – Interview mit Hiroki Chiba

Während eines Events in Hamburg hatten wir vergangene Woche die Gelegenheit, Hiroki Chiba, Game Director von World of Final Fantasy, zu sprechen. Wenn auch ihr erfahren möchtet, was sein liebster Moment in seiner langjährigen Karriere bei Square Enix war, solltet ihr unbedingt weiterlesen!

Spieletester.com: Wir haben es hier mit einem Final Fantasy-Spiel zu tun, daher: Lass uns zuerst über die Geschichte reden. Worum geht es und wer sind die Geschwister Lann und Reynn?

Hiroki Chiba: Zur Story: Da hätten wir unsere Protagonisten Reynn und Lann, die Zwillinge sind und in einer Stadt namens „Ninewoods Hill“ aufwachen – in ihrer regulären Größe, die wir „Giant Size“ nennen. Dabei merken sie, dass sie ihre Erinnerungen verloren haben. Anschließend treffen sie auf eine Frau namens Anna Crow, die eine selbsternannte Göttin ist, die ihnen sagt, dass sie die Welt von Grymoire bereisen müssen, um ihre Erinnerungen wiederzuerlangen. Und damit fängt alles an.

In dieser Welt treffen Reynn und Lann auf verschiedene Charaktere aus der Final-Fantasy-Serie, die dort residieren.

Spieletester.com: World of Final Fantasy hat einen sehr einzigartigen Look, einer, der bislang nur in den 3DS-Remakes zu sehen war. Warum habt ihr euch dazu entschieden, diesen niedlichen Stil zu verfolgen?

Hiroki Chiba: Mit dem anstehenden 30-jährigen Jubiläum haben wir eine lange Vergangenheit, in der wir sehr häufig einen fotorealistischen Look bevorzugt haben. Vor allem bei den neuesten Ablegern. Gleichzeitig tendieren die Spieler dazu, inzwischen erwachsener zu sein. Deswegen hatte unser Producer, Shinji Hashimoto, mich darauf angesprochen und vorgeschlagen, Final Fantasy einer jüngeren Zielgruppe schmackhaft zu machen.

Wir möchten, dass auch jüngere Spieler Final Fantasy genießen können, genau wie die älteren Spieler. Daher haben wir uns an Yasumitsu Misawa gewendet, der unter anderem an Crystal Chronicles gearbeitet hat. Er hat einige Test-Artworks für uns erstellt – Lightning und Cloud. Wir haben die Skizzen anschließend Tetsuya Nomura und Shinji Hashimoto gezeigt, die sie auf Anhieb liebten. Und dann sagten sie „Oh, wir könnten eine neue IP mit genau solchen Charakteren erschaffen“. So ist der Kunststil des Spiels entstanden.

Spieletester.com: Bevor wir tiefer in die Materie gehen. Was ist deine schönste Erinnerung mit Final Fantasy? Die Serie wird ja schließlich 30 Jahre alt.

Hiroki Chiba: Ich bin seit der Entwicklung von Final Fantasy VI bei Squaresoft bzw. Square Enix. Seitdem war ich an der Entwicklung an mehreren nummerierten Ablegern der Reihe beteiligt, genauso wie an einigen Spin-Offs. Jeder Titel ist eine neue Herausforderung und Erfahrung, aber ich genieße eher die schwierigen Zeiten während der Entwicklung. Am schwierigsten war dabei der Wechsel vom Super Famicom (SNES) zur PlayStation-Ära. Dabei gab es große Änderungen an der Entwicklungsumgebung. Davon betroffen war Final Fantasy VII, wo wir quasi ganz von vorne anfangen mussten. Ich hatte viel Spaß dabei, die Probleme zu lösen, weswegen es für mich ein ganz spezielles Spiel und ein ganz besonderer Moment war. Ich liebe alle Charaktere darin und habe viele schöne Erinnerungen an das Projekt.

Spieletester.com: World of Final Fantasy fühlt sich sehr anders an als bisherige Ableger. Wir hatten ein Brawler-ähnliches Spiel mit Dissidia Final Fantasy, das typische RPG, Mobile-Games und so weiter und so fort. Woher habt ihr die Inspiration für dieses Pokemon-ähnliche Spiel genommen?

Hiroki Chiba: Final Fantasy besteht, wie bereits erwähnt, seit 30 Jahren und deswegen wollten wir nicht nur neuen Fans, sondern auch bestehenden ein erfrischendes, neues Spielerlebnis bieten, bei dem dennoch ein bisschen Nostalgie geboten wird. Und so haben wir über die verschiedenen Elemente eines Final Fantasys nachgedacht. Dabei dachten wir vor allem an die Charaktere und Monster. Bei Letzteren wollten wir unbedingt sicherstellen, dass wir so viele wie möglich einbauen können.

Als wir uns dann überlegten, wie wir eine neue Spielerfahrung liefern können, weil Final Fantasy ja dafür bekannt ist, mit jedem Ableger etwas Neues zu probieren, haben wir uns für einen dramatischen Umschwung mit einem Hauch Nostalgie gewagt. Die kleinen, niedlichen Chibi-Charaktere sind eine große Änderung dessen, was wir gewohnt sind. Dabei entschieden wir uns, diesen Stil für die Bewohner der Welt von Grymoire zu verwenden. Wir wollten aber dennoch sicherstellen, dass die prominenten Charaktere weiterhin einen Wiedererkennungswert haben, sodass einige Easter Eggs eingebaut haben, die ein Lächeln in die Gesichter der Spieler zaubern werden.

Du hattest ja Dissidia und Mobile-Spiele erwähnt. Diese tendieren, die Final-Fantasy-Charaktere so darzustellen, wie sie wirklich sind. Dissidia hat einen eigenen Ansatz, aber es zeigt die Helden, wie sie in ihrer Original-Form sind. Ich denke, dass es ein Weg ist, wie man Charaktere darstellen kann. Für World of Final Fantasy haben wir einen bewusst anderen Ansatz gewählt, um diese auf eine eigene Art und Weise zu zeigen.

Spieletester.com: Was ich zuvor beim Spielen sah: Man kann die Monster die Monster stapeln – es ist ziemlich cool und etwas, was ich so noch nie gesehen habe. Und die Monster sind ja auch alle in verschiedene Klassen unterteilt. Kannst du den Zuschauern verraten, was wir nicht nur vom Training der Monster, sondern auch ihren Fähigkeiten erwarten können?

Hiroki Chiba: Das Stapel-System ist definitiv das einzigartigste Feature des Spiels. Und dabei kombinierst du die Monster in einer Art Turm, wobei die Kombination der Monster/Mirages die Fähigkeiten, die du einsetzen kannst, maßgeblich beeinflusst. Zudem solltest du wissen, dass wir über 200 Mirages verfügen, die sich miteinander kombinieren lassen. Damit kannst du dir sicherlich vorstellen, dass es eine nahezu unbegrenzte Anzahl an Möglichkeiten gibt.

Und weil es sich hierbei um ein Final Fantasy-Spiel handelt, verfügen über alle Monster über unterschiedliche Elemente. Diese kommen natürlich mit verschiedenen Stärken und Schwächen daher. Wenn du also in ein Gebiet kommst, wo nur Feuer-Mirages auftauchen, dann willst du logischerweise ein Eis-Mirage besitzen, um sie zu kontern. Oder noch besser, ein Mirage verfügen, dass deine Resistenz gegenüber Feuer erhöht. Auch das Leveln der Mirages nimmt eine wichtige Rolle bei der Strategie ein, da nur eine bestimmte Anzahl an Mirages gleichzeitig im Team sein können.

Spieletester.com: Das bringt uns auch gleich zum Kampf-System. Ihr habt euch dazu entschieden, einen Schritt zurückzugehen und das Active-Time-Battle-System zurückzubringen. Das haben wir eine ganze Weile nicht mehr gesehen, zumal die neuesten Titel, etwa Final Fantasy XV, auf ein Action-System setzen. Warum also habt ihr euch dafür entschieden? Und versteht mich nicht falsch, ich liebe die ganze Idee dahinter.

Hiroki Chiba: Wir fragten uns: Was macht ein klassisches Final Fantasy aus? Und Active-Time-Battle ist ein wichtiger Bestandteil dessen, sodass wir uns entschieden, das System als Basis zu verwenden. Zudem wollten wir einige zusätzliche Dinge implementieren, um den modernen Spielstil zu würdigen.

Um also den Spielern die Erfahrung zu liefern, nicht nur die klassischen Kämpfe auszufechten, sondern auch eine Priese Moderne zu geben, mussten wir die folgende Entscheidung treffen. Spieler können während des Kampfes aus zwei Modi wählen: Den Classic Mode vs den Simple Mode. Beim Classic-Mode hast du diese Old-School-Menüs, während der Simple Mode vorgegebene Aktionen für jeden Button bereithält und du nicht einmal das Monster auswählen musst. So drückst du also auf die gewünschte Fähigkeit und bekommst ein temporeiches, etwas moderneres Gameplay geboten.

Ich möchte auch betonen, dass es keinerlei Einfluss auf die Spielbalance hat, welchen Modus man wählt. Außerdem ist es möglich, den Kampfmodus außerhalb des Kampfes im Menü zu wählen.

Zudem möchte ich kurz die Individualisierungen ansprechen. Während der des Kampfes kannst du zwischen einem Wait- und Active-Mode wechseln. Außerdem kannst du im Konfigurations-Menü verschiedene Schnelligkeitsstufen für die Auseinandersetzungen wählen. Wenn du also flotte, actiongeladene Kämpfe magst, dann lässt sich das einstellen. Wenn du aber lieber in Ruhe die Animationen genießen möchtest, dann geht das auch.