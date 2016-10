Timed Exclusive – Ubisoft & Blue Byte feiern Jubiläen

Am 13. Oktober 2016 gab es sowas wie einen Tag der offenen Tür bei Ubisoft Blue Byte in Düsseldorf. Und wir waren natürlich für euch dabei, um mit den Entwicklern vor Ort zu sprechen und dem Vortrag des Geschäftsführers zur Geschichte des Studios zu lauschen. Außerdem fand im Anschluss die alljährige XMAS-Tour des französischen Publishers und Entwicklers Ubisoft statt. Auch hier haben wir uns natürlich herumgetrieben und allerhand Impressionen gesammelt.

Diese Zahlen muss man sich aber auch wirklich auf der Zunge zergehen lassen: 30 Jahre Ubisoft, 25 Jahre Ubisoft Deutschland und 15 Jahre Blue Byte. Ralf Wirsing, Managing Director bei Ubisoft, war quasi von Anfang an mit dabei und leitete ab 2004 die Software-Entwicklung als Development Director bei Blue Byte. Seit 2007 ist er an der Spitze der deutschen Niederlassung.

Auch Benedikt Grindel zählt zum alten Eisen bei Blue Byte. Nachdem Ubisoft das „Die Siedler“- und „Anno“-Studio 2001 aufgekauft hatte, gehörte er zu den ersten Mitarbeitern, die ihren Schreibtisch in der neuen Abteilung einräumten. Inzwischen ist er Studioleiter und sitzt in Düsseldorf bei Ubisoft.

Ubisoft Blue Byte – Vom Publishing zum Entwickler

Während einer Präsentation von Ralf Wirsing und Benedikt Grindel wurden dabei die drei Säulen von Blue Byte verdeutlicht. Diese sind „Lead, CDev & Technology“. Wenn euch die Begriffe nichts sagen – kein Problem, dafür sind wir ja da. Mit Lead sind die Hauptprojekte gemeint, die Blue Byte selbst entwickelt. Also Spiele wie eben Anno oder Die Siedler. Dagegen steht CDev für „Co-Development“. Wenn ihr es bisher nicht wusstet: Blue Byte arbeitet aktiv an der Entwicklung von For Honor mit und ist für die PC-Umsetzung verantwortlich. Dabei werden in Düsseldorf sämtliche Arbeiten übernommen und das Studio war von Beginn an in den kreativen Prozess mit seiner Expertise am PC involviert. Und zuletzt wäre da noch der Technology-Baum. Hiermit sind unter anderem Arbeiten an der Snowdrop-Engine (The Division) oder Uplay gemeint.

Doch bevor Blue Byte seine Expertise im PC-Sektor so prominent machte, stand zunächst das Publishing an. 1991 veröffentlichte man den ersten Titel, Battle Isle. In den folgenden Jahren entwickelte das Studio dann seine ersten Hits im deutschen Raum mit Anno und Die Siedler. Inzwischen zählt man zwei Studios (Düsseldorf & Mainz) und 300 Mitarbeiter aus 38 Nationalitäten. Um an kompetente, neue Mitarbeiter zu kommen, wurde auch die Aktion „Blue Byte Goes Campus“ ins Leben gerufen.

Damit will man Studierenden in ihrer Ausbildung helfen und den Berufseinstieg begleiten. Dazu teilen die Teams des Studios ihr Wissen mit den Lehrenden, stellen Themen für Abschlussarbeiten und Forschungen und arbeiten mit Hochschulen zusammen, um Studienpläne nachhaltig an die Entwicklung der Branche anzupassen.



Ubisoft – XMAS-Tour 2016 zum 30-jährigen Jubiläum

Jährlich veranstaltet Ubisoft die sogenannte „Fantastic XMAS“-Tour zum Ende des Jahres. Und auch vor wenigen Wochen war es dann soweit. Diesmal aber nahm man das 30-jährige Jubiläum zum Anlass, so richtig auf den Putz zu hauen. Dazu wurde eine schicke Location (die Nachtresidenz in Düsseldorf) gemietet, wo es zahlreiche Titel zu zocken gab. Dabei spielten wir unter anderem das anstehende VR-Aufgebot sowie Steep. Auch Watch_Dogs 2 und For Honor waren spielbar, doch zu beiden Spielen haben wir bereits Artikel oder bringen in Kürze einen!

Steep ist der künftige Wintersport-Titel von Ubisoft, in dem vieles möglich ist, was sich nicht unbedingt jeder traut. An Orten wie dem Mont Blanc habt ihr die Möglichkeit mit Skiern, Snowboards, Fallschirmen und Wingsuits alles zu tun. Ob Missionen oder eigene Strecken, in der Open World von Steep stehen euch verschiedenste Parkoure zur Verfügung. Dort könnt ihr mit den vier Sportarten von einfachen Strecken bis zu Eisseen alles befahren und das bringt ordentlich Action mit sich!

Wichtig dabei ist, dass nicht alles direkt befahrbar ist. Die Strecken müssen von euch befahren und erkundet werden. Dabei lassen sich wirklich herausragende Orte entdecken. Sobald diese dann von euch befahren wurden, können diese dann auch an Freunde weitergegeben werden, damit ihr euch etwa mit den Wingsuits gegeneinander messen könnt, wer der bessere ist.

Ubisoft – VR-Titel im Überblick

Für wen Steep nichts ist, der braucht sich keine Sorgen machen, denn Ubisofts VR-Titel sind genial. Da wir Star Trek bereits als Vorschau hatten, geht’s schnell zum nächsten Titel und dieser ist Track Mania Turbo. Mit einem Patch wird der Titel nämlich VR-fähig. Zusätzlich gibt es 40 neue Strecken, von denen wir einige angespielt haben. Loopings, abgefahrene Strecken und mehr sind auf jeden Fall gegeben und machen besonders mit einer VR-Brille Spaß. Das einzige Manko ist, dass das Fahrzeug und die Ansicht bei manchen zur Übelkeit führen kann. Das war jedoch bei uns nicht der Fall, daher sind wir noch ein paar extra Loopings gefahren.

Der Letzte Titel auf der „Fantastic XMAS“-Tour ist Eagle Flight. Wie der Name schon bereits sagt, dürfen wir bei diesem Titel mit einem Adler rumfliegen. Steuern tun wir diesen mit unserem Kopf. Der Rest wie schneller und langsamer fliegen sowie schießen und sich schützen durften wir in diesem Fall mit einem Kontroller durchführen. Zu Beginn ging es mit einem Tutorial los, damit alle 4 Teilnehmer wissen, wie alles genau funktioniert. Daraufhin durften wir einige Missionen aus der Kampagne durchführen, in der wir etwa Ringe so schnell wie möglich durchfliegen mussten. Nachdem die Basics aber saßen, ging es zu einem Multiplayer-Kampf. In diesem Kämpfen 2 Adler gegen 2 Adler um einen Hasen.

Dieser muss eingesammelt und an einem bestimmten Zielort abgegeben werden. Dabei hängen uns die Gegner jedoch im Nacken, die mein Teampartner und ich mit geschickten Manövern abhängen konnten, um den ersten Punkt zu erlangen. Das ging die ersten zwei Minuten so bis es 3:0 stand. Dann haben die Gegner den Dreh auch herausgehabt und haben uns deftig eingeheizt mit ihren präzisen Schüssen und fast geschafft aufzuholen. Im letzten Moment haben wir es noch geschafft einen finalen Punkt zu ergattern, bevor die fünf Minuten abgelaufen sind und konnten den Sieg für uns erklären mit einem 4:2.