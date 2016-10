Timed Exclusive – PlayStation VR: Die Technik im Überblick

Seitdem PlayStation VR im Rahmen der GDC 2015 angekündigt wurde, hat sich einiges getan. Vor allem bei der Technik gab es maßgebliche Verbesserungen, sodass Nutzer heute ein deutlich besseres Bild zu sehen bekommen als noch beim Prototypen. Was euch also am 13. Oktober 2016 erwartet, lest ihr in den nachfolgenden Zeilen.

PlayStation VR – Zwei 5,7 Zoll OLED-Displays

Wenn ihr das gute Ding aufsetzt, dann blickt ihr auf zwei 5,7 Zoll Displays mit einer Auflösung von jeweils 960×1080 Bildpunkten pro Auge – daraus ergibt sich eine Auflösung von 1920×1080 (kurz: 1080p). Statt der zuvor angedachten Pentile-Matrix setzt PlayStation VR voll und ganz auf Standard RPG-Stripes, wodurch die Pixelstruktur schwerer zu erkennen ist. Die Pentile-Matrix wird dagegen bei den teuren Geräten HTC Vive und Oculus Rift verwendet. Deswegen berichten bei der Konkurrenz Nutzer relativ häufig vom sogenannten „Fliegengittereffekt“.

Abseits davon gilt es für jeden Entwickler zu entscheiden, ob ein VR-Spiel in 120 Hz nativ dargestellt wird – dann auf Kosten der Grafik – oder eben in 60 Hz. Letzteres hat zur Folge, dass eine Art „Hochskalierung“ via Reprojection erfolgt, damit alle Spiele trotzdem 120 Hz erreichen. Während es theoretisch zu verschwommenen Bildern führen sollte, so können wir nach einigen Tests Entwarnung geben. Trotz Upscaling bleibt das Spielerlebnis unberührt.

Außerdem gibt Sony an, dass PlayStation VR eine ziemlich niedrige Latenz von 18 ms besitzt und einen Blickwinkel bis zu 100° bietet. Damit ist es in Spielen wie Driveclub also sehr gut möglich, ein umfassendes Bild zu erhalten, das dem eines echten Autofahrers ungemein nahe kommt.



PlayStation VR – Head-Tracking und VR-Box

Wenn es euch interessiert, wie genau eure Bewegungen vom Headset erkannt werden, dann solltet ihr weiterlesen! Dabei hilft nämlich eine bereits bekannte Technik, die bei PlayStation Move zum Einsatz kam. Um überhaupt zu funktionieren, müsst ihr nämlich die PlayStation Kamera besitzen (separat erhältlich). Damit werden die Lichtpunkte vom Controller und vom PSVR erkannt und für ein 360°-Erlebnis weiterverarbeitet. Insgesamt besitzt das Headset neun Lichtpunkte, sodass die Kamera alle Bewegungen nachvollziehen kann. Und das gilt auch dann, wenn ihr den Kopf vom TV-Bildschirm wegbewegt (etwa nach hinten schaut). Das sogenannte „Trackingfield“ deckt einen Bereich von 2×2 Metern ab – sorgt also für ausreichend Spielraum im Zimmer.

Neben dem Headset selbst werdet ihr beim Öffnen der Verpackung eine sogenannte „VR-Box“ finden. Diese müsst ihr an die Konsole anschließen, denn nur so werden maßgebliche Features wie das Social-Screening aktiviert. Die VR-Box verfügt über einen HDMI-Eingang für die PS4 und einen Ausgang für PlayStation VR sowie TV. Außerdem gibt es einen AUX-Anschluss sowie ein UDB 2.0 Port. Überdies bereitet das gute Ding das 3D-Audiosignal auf. Damit ist es möglich, die Geräuschkulisse an die Kopfbewegung des Nutzers anzupassen.

Die Maße der VR-Box: 143x36x143 (BxHxL). Das Gewicht beträgt 365 Gramm. Das Gewicht des VR-Headsets selbst beträgt 610 Gramm, wobei das meiste Gewicht auf die Stirnpartie abfällt, wodurch keinerlei Druck auf das Gesicht kommt. Brillenträger atmen auf: Dank des verstellbaren Vorderteils könnt ihr eure Gläser problemlos tragen. Bei Bedarf lässt sich ein Kopfhörer an das VR-Gerät anschließen.