Timed Exclusive – PlayStation VR: Darauf freuen wir uns

Wenn PlayStation VR am 13. Oktober erscheint, dann werden viele Spieler ob der Technik des VR-Headsets begeistert sein. Worauf wir uns freuen, wollen wir euch dabei im nachfolgenden Artikel erläutern. Dazu haben wir uns zusammengesessen und unsere Sorgen sowie auch Freunden zusammengetragen.

Während des rund zweistündigen Redaktionsmeetings Mitte September waren wir uns fast einstimmig einig: PlayStation VR wird ziemlich cool. Lediglich Kollege Kleidt sah und sieht die Sache sehr skeptisch, weil ihn die Technik bis zum heutigen Punkt nicht sonderlich begeistert. Hierbei sei aber auch gesagt, dass er kein sonderlich großer Fan von Oculus Rift und Vive ist – man könnte es also als eine Art „VR-Phobie“ abstempeln. Doch konzentrieren wir uns darauf, was uns wirklich schon begeistert hat und vor allem, was uns in naher Zukunft prächtig amüsieren könnte.



PlayStation VR – Alle wollen Resident Evil 7

Es hat nicht lange gedauert, bis einer der Kollegen „Resident Evil“ in den Raum rief. Und dann passiert etwas, das es bei uns extrem selten gibt: Wir waren uns alle einig. Capcoms kommender Survival-Horror-Titel hatte Adam schon vor zwei Jahren im Rahmen der „Kitchen-Demo“ begeistert. Nachdem Capcom dann verkündete, der Titel würde komplett mit PSVR kompatibel sein, gab es bei uns kein Halten mehr. Der 24. Januar 2017 kann nicht schnell genug kommen.

Doch lassen wir mal die Spiele außen vor, denn vor allem das Erlebnis ist es, worauf wir uns alle so richtig freuen. Auf der gamescom 2016 hatten alle unsere Redakteure die Möglichkeit, in irgendeiner Form mit dem Gadget in Berührung zu kommen. Dabei hieß es immer: „Die Grafik ist vielleicht nicht so gut, aber das Feeling ist genial.“



PlayStation VR – Das sagt Chefred Adam

Doch was macht den Reiz aus? Das erklärt euch am besten unser Chefred Adam in einem Statement, das er speziell für diesen Artikel vorbereitet hat: „ Wenn ihr schon immer mal wirklich mittendrin statt nur dabei sein wolltet, dann ist VR genau das Richtige für euch. Egal ob PlayStation VR, Oculus Rift oder das Vive – alle drei Geräte durchbrechen diese Wand, die zwischen den Spielcharakteren und dem Spieler standen. Jetzt sind endlich wir selbst ‚wirklich‘ vor Ort. Am besten hatte mir dabei Robinson: The Journey (Crytek) gezeigt, wie cool es sein kann. Doch auch Spiele wie Summer Lesson von Bandai Namco sind eine großartige Sache. VR kann nämlich dabei helfen, und da bin ich mir sehr sicher, Ängste von Menschen auf eine bisher nie dagewesene Art und Weise zu lindern oder gar zu eliminieren. Ich persönlich hab‘ Höhen- bzw. präziser gesagt, Tiefenangst. The Climb (ebenfalls Crytek) zu spielen war eine Überwindung sondergleichen für mich. Mein Gehirn ließ mich glauben, ich würde tatsächlich einen Berg klettern und als ich zum ersten Mal abrutschte, wurde ich panisch und griff sofort nach einer rettenden Kante. Wenn die Spiele für PSVR neben ihren lockeren Spielchen manchmal auch mit den Ängsten der Menschen spielen ohne dabei zu krass aufzudrücken, dann bekommen sie ein Erlebnis, das sie so schnell nicht vergessen werden. Und genau hier kommt Resident Evil 7 ins Spiel – ein Titel, der das vermutlich extrem gut hinkriegen könnte. Und auch Driveclub VR würde ich in diese Sparte schieben, denn: Wer will schon freiwillig einen Unfall bauen? PlayStation VR ist eine großartige Chance für Sony und die gesamte Industrie, einen innovativen Markt zu erschließen und der breiten Masse kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Verbockt es nicht wie einst PlayStation Move und PlayStation Eye! “