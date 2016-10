Timed Exclusive – PlayStation VR: 5 Gründe für den Kauf

Am 13. Oktober 2016 erscheint Sonys neueste Hardware für die PlayStation 4. Und diese verspricht, das Spielerlebnis auf ein ganz neues Level zu bringen. Wir konnten uns bereits mehrfach mit PlayStation VR auseinandersetzen und verraten euch in diesem Special, warum es sich lohnt, das Gerät direkt zum Launch zu besitzen.

PlayStation VR – 1. Günstig in der Anschaffung

Wenn ihr ohnehin schon eine PlayStation 4 besitzt, dann dürfte der Preis von 399 Euro gar nicht mal so viel sein. Denn einen HDTV besitzt ihr in der Regel sowieso, ansonsten lohnt sich die Konsole ja gar nicht erst. Und damit kommen wir auch schon zum wichtigsten Punkt der ganzen Geschichte. PlayStation VR ist im Vergleich zu seiner Konkurrenz absolut erschwinglich. Wenn ihr nämlich einen PC mit Oculus Rift oder HTC Vive betreiben wollt, zahlt ihr nicht nur rund 1000 Euro für den Rechenknecht, sondern auch noch 800 Euro für die VR-Geräte selbst. Schnell sind da mal eben 2000 Euro ausgegeben.

Bei PlayStation VR sieht die Sache allerdings ganz anders aus! Eine PlayStation 4 (Slim) kostet nämlich nur noch 279,99 Euro (siehe hier), PlayStation VR selbst 399 Euro (hier) und die PlayStation Eye Kamera (zwingend erforderlich) kostet 59,99 Euro (hier). Damit kommt ihr gerundet auf einen Gesamtbetrag von 740 Euro – nicht einmal die Hälfte dessen, was euch eine ähnliche Erfahrung auf dem PC kostet. Für Neueinsteiger also eine deutlich bessere Wahl, wenn der Geldbeutel nicht gerade locker sitzt.



PlayStation VR – 2. Gewappnet für die Zukunft

Während PlayStation Move und die PlayStation Eye Kamera einzeln ein Flop waren und sich markttechnisch nicht durchsetzen konnten, gibt es nun endlich einen Sinn für die Peripherie. Und damit seid ihr auch schon für die Zukunft gewappnet. Denn mehr als die oben genannten Anschaffungskosten habt ihr nicht. PlayStation Move wird ohnehin nicht zwangsläufig benötigt. Viele Spiele, darunter Driveclub VR oder auch Resident Evil 7 lassen sich ganz bequem mit einem DualShock-4-Controller spielen.

Außerdem haben schon zahlreiche Entwickler versprochen, VR-Spiele oder VR-Umsetzungen zu veröffentlichen. Resident Evil 7 ist da nur ein Beispiel von vielen. Auch Final Fantasy XV wird etwa ein VR-Minispiel erhalten. Dead or Alive Xtreme 3 wird pünktlich zum Launch ebenfalls einen VR-Modus spendiert bekommen. Die Liste an Spieleveröffentlichungen für dieses und vor allem das kommende Jahr ist lang. Sony hat verstanden, dass ein gutes VR-Gerät nicht nur von der Qualität, sondern auch Quantität lebt. Die Fehler, die mit PlayStation Move und PlayStation Eye begangen wurden, scheinen sich also nicht zu wiederholen.



PlayStation VR – 3. Die Konkurrenz hat versagt

Dass HTC Vive und Oculus Rift waschechte Flops sind, ist ein offenes Geheimnis. Wir hatten euch bereits Anfang September berichtet, dass die Verkäufe der beiden Geräte massiv zurückgegangen sind und die Nutzerbasis ohnehin verdammt gering ist. Fassen wir den Stand der Dinge nochmal kurz zusammen: 0,18 Prozent aller Steam-Nutzer verfügen über ein Vive und lächerliche 0,10 Prozent aller Steam-Spieler ein Rift. Dass es sich hierbei nicht um ein Lieferproblem handelt, lässt sich ganz leicht selbst überprüfen, schließlich werden die beiden Geräte „sofort“ geliefert.

Stattdessen sind einfach die verdammt hohen Kosten und allen voran das unterdurchschnittliche, ja, man möchte gar erbärmliche, Line-Up an Spielen als Grund für den Misserfolg nennen. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, etwa Climb von Crytek, gibt es keine anständigen Titel für die beiden Geräte. Und auch für die nahe Zukunft sieht es nicht besser aus – vor allem nachdem Palmer Lucky, CEO von Oculus, einen regelrechten Shitstorm um seine heimliche Unterstützung von US-Präsident-Kandidat Donald Trump entfachte.

Mit einer solch geringen Marktpräsenz wird es für Entwickler und Publisher zugleich eine finanziell riskante Angelegenheit, Spiele für die beiden Geräte zu entwickeln. Von Rentabilität gar nicht erst zu sprechen. All solche Probleme wird PlayStation VR tendenziell nicht haben, denn hier stehen inzwischen mehr als 40 Millionen potenzielle Kunden zur Verfügung.



PlayStation VR – 4. Das Spielerlebnis

Wenn es eine Sache gibt, die Spiele bisher nie richtig vermitteln konnten, dann war es das „Mittendrin statt nur dabei“-Erlebnis. Mit PlayStation VR ist genau das möglich. IHR seid das Zentrum des Geschehens. Spiele wie Summer Lesson sind darauf bedacht, Figuren mit eben euch interagieren zu lassen und nicht mit erfundenen Dritten. Und auch beim Spielen von Cryteks Robinson: The Journey hatten wir stets das Gefühl, selbst vor Ort in der Welt der Dinosaurier zu sein. Doch es geht noch viel besser! Mit Driveclub VR steht Rennspielfans die ultimative Immersion bevor. Denn noch nie zuvor war es so verdammt realistisch, ein Rennspiel zu spielen. Dabei könnt ihr eure Augen – wie im echten Leben – dazu nutzen, den Straßenverkehr so zu beobachten, wie ihr es auf der Straße in der Realität tun würdet.

PlayStation VR könnte, wenn Sony und die Entwickler die Sache richtig angehen, die gesamte Branche auf den Kopf stellen und endlich auf ein neues Level heben. Eines, das sehr viel persönlicher ist und eines, in dem nicht mehr andere, sondern WIR die Helden sind. Und die Aussicht darauf ist etwas, wovon wir sagen: Alleine deswegen lohnt sich die Investition.



PlayStation VR – 5. Der soziale Aspekt

Machen wir uns nichts vor. Wer sich PlayStation VR kauft, der wird den Spaß natürlich auch mit seinen Freunden teilen wollen. Und nichts ist cooler als den Kumpels dabei zuzusehen, wie sie im Wohnzimmer vor eine Wand gehen, weil sie das Drumherum komplett vergessen und in der virtuellen Welt aufblühen. Natürlich haben wir gerade nicht Adams erstes Erlebnis mit dem Vive in unserem Review-Room wiedergeben. Nein, nein. Außerdem können eure Kumpels quasi live miterleben, was ihr gerade seht: Nämlich auf dem TV. Aus eigener Erfahrung können wir sagen: Wann immer irgendwas in VR gemacht wird, stehen wir um den Spielenden herum, weil wir sehen wollen, was gerade passiert bzw. wie der Redakteur sich verhält.