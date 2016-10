Timed Exclusive – Call of Duty: Infinite Warfare Faktencheck

Am 04. November 2016 wird Call of Duty: Infinite Warfare erscheinen. Und dann verschlägt es uns einmal mehr in ein futuristisches Szenario, wo wir sogar in den Weltraum dürfen und dort mit einem eigenen Schiff gegen andere Raumschiffe kämpfen dürfen. Damit ihr auch bestens Bescheid wisst, was euch erwartet, verraten wir euch die wichtigsten Fakten zum Spiel.

Die Story

Bereits bekannt ist, dass die Geschichte von Call of Duty: Infinite Warfare in einer fernen Zukunft spielt, in der die Erde keinerlei natürlichen Ressourcen mehr besitzt. Deswegen wurden die „United Nations Space Alliance“ (kurz UNSA) gegründet. Das Ziel: Ferne Asteroiden und Planeten bereisen, um an neue Ressourcen für die Erde zu gelangen. Doch eine Gruppe von Extremisten entsteht aus der Unzufriedenheit und kann verschiedene intergalaktische Außenposten übernehmen. Diese Gruppe wird vom Game of Thrones-Star Kit Harrington (Jon Snow) angeführt und nennt sich Settlement Defense Force (SDF). Wenn es euch nicht schon jetzt klar wurde: Natürlich entbrennt ein Weltraumkrieg zwischen den beiden Fraktionen.

Dabei übernehmt ihr die Rolle von Captain Nick Reyes, der eine Special Combat Air Recon Einheit im Kampf gegen die SDF anführt. Übrigens: Einen Koop-Modus für die Kampagne gibt es leider nicht.

Was bietet der Mehrspieler-Modus von Call of Duty: Infinite Warfare?

Während der Call of Duty XP in Los Angeles am 02. September wurden bereits allerhand Informationen zum Mehrspieler-Modus bekannt. Demnach werdet ihr auf ein recht ähnliches Spielprinzip treffen, wie es bereits bei Black Ops III zu sehen gab. Anstatt der Specialists aus Black Ops gibt es nun das neue Konzept der Combat Rigs. Hierbei handelt es sich um ganz spezielle Loadouts, die einen speziellen Spieltyp favorisieren. So gibt es beispielweise ein Rig, der es euch ermöglicht, sehr effektiv im Nahkampf zu sein. Insgesamt erwarten euch sechs verschiedene Rigs.

Außerdem gibt es den Defender Mode. Dieser wirkt auf den ersten Blick stark nach einer Abwandlung von Halos Oddball. Auch hier gilt es nämlich ein Objekt zu halten (eine Drohne) und zwar so lange wie nur möglich. Wenn euer Team die Drohne länger im Besitz hatte als die Gegner, gewinnt ihr.



Zombies? Zombies in Spaceland!

Während der gamescom 2016 haben Activision und Infinity Ward „Zombies in Spaceland“ angekündigt. Hier werdet ihr in eine eigenständige, actionreiche Handlung von vier klassischen Charakterrollen der 80er in einem Weltraum-Vergnügungspark versetzt. Dort warten – wer hätte es gedacht? – zahlreiche Zombies, Fahrgeschäfte und vieles mehr.

Der Modus erzählt die Geschichte von vier Schauspielern, die ein mysteriöses Kino für ein Vorsprechen aufsuchen. Regisseur Willard Wyler (gesprochen von Paul Reubens) lädt die Helden ein und transportiert sie gleichwohl in den Film. Bei den vier Schauspielern handelt es sich um bewusste Stereotypen: Die Sportskanone, der Nerd, das hippe Mädchen und um den Rapper.



Spiels nochmal! Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Zwar ist Call of Duty: Modern Warfare Remastered ein eigenständiges Spiel, doch es liegt ausschließlich Käufern der Call of Duty: Infinite Warfare Special Edition bei. Und allem Anschein nach freuen sich viel mehr Fans auf das Remaster als das eigentliche Hauptspiel.

Modern Warfare Remastered wird mit 10 Mehrspieler-Maps ausgeliefert, während die verbleibenden via DLC im Dezember nachgeliefert werden. Außerdem bietet das Spiel eine deutlich verbesserte Grafik im Vergleich zum Original aus dem Jahr 2007. Daneben könnt ihr euch auf dedizierte Server freuen und eine unangetastete, weiterhin überdurchschnittlich gute Spielerfahrung.



Last-Gen-Spieler werden ausgelassen

Wenn ihr nach wie vor keine PlayStation 4 oder Xbox One oder keinen modernen PC besitzt, dann werdet ihr nicht in den Genuss von Call of Duty: Infinite Warfare kommen. Schon bei früheren Ablegern haben die Entwickler maßgebliche Einschnitte ins Spielerlebnis machen müssen, damit die Last-Gen-Fassungen realisiert werden konnte. Für Infinite Warfare verabschiedet man sich nun endgültig von der PS3 und Xbox 360.