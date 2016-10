Timed Exclusive – Call of Duty History

Mit Call of Duty hat Activision die vielleicht gewinnbringendste Franchise überhaupt im Portfolio. Drei verschiedene Studios – Infinity Ward, Sledgehammer Games und Treyarch – arbeiten rund um die Uhr an neuen Inhalten und Spielen. Während Treyarch im vergangenen Jahr an der Reihe war, meldet sich am 04. November 2016 Infinity Ward zurück mit Call of Duty: Infinite Warfare. Doch bevor das geschieht, blicken wir auf die Geschichte der Infinity-Ward-Titel zurück. Klickt dabei auf die Kacheln und lest interessante Details zu den Titeln des Studios.

Bevor wir aber auf die Titel per se zu sprechen kommen, gibt es einige Infos zur Studiogeschichte. So wurde Infinity Ward im Jahre 2001 von 22 ehemaligen Entwicklern von Medal of Honor: Allied Assault gegründet. Im Mai 2002 erwarb Activision rund 30 Prozent der Unternehmensanteile und übernahm die verbleibenden 70 Prozent im Oktober 2003. Im März 2010 gab es hingegen Drama um Präsident Jason West und CEO Vince Zampella. Activision hat die beiden nämlich entlassen, woraufhin nicht nur eine Schlammschlacht entstand, sondern auch das neue Studio „Respawn Entertainment“ – bekannt für Titanfall 1 und 2. Als Folge des Weggangs sind auch 25 hochrangige Mitglieder des Studios zur Konkurrenz bei EA und somit Respawn gewechselt.

“Call of Duty (2003)“



Call of Duty hatte natürlich auch schon einen Mehrspieler-Modus, in dem ihr sogar die Rolle der Achsenmächte einnehmen konntet. Damals aber waren die Modi bereits umfassend: Deathmatch, Team Deathmatch, Search and Destroy, Retrieval und Behind Enemy Lines wurden geboten. Die Maps basierten übrigens auf Basis der Einzelspieler-Missionen und schon damals gab es erste Ambitionen im eSports-Bereich. Ein Addon, United Offense, erschien im Oktober 2004 und bot neue Waffen sowie Karten.

Vor 13 Jahren erschien der allererste Ableger der Reihe. Dabei erzählte das Spiel keine zusammenhängende Story, sondern berichtete in verschiedenen Episoden von Ereignissen während des Zweiten Weltkriegs – teils erfunden, zum Teil aber auch auf Basis realer Geschehnisse. Die Invasion der Normandie (Operation Overlord) gehört dabei zu den Highlights des Spiels, während ihr auf Seiten der Briten die Pegasusbrücke erobert und verteidigt. Außerdem dürft ihr auch einen russischen Soldaten in Stalingrad spielen, wo es die Deutschen zu vertreiben gilt. Am Ende des Spiels wird die rote Flagge auf dem Reichstagsgebäude gehisst.Call of Duty hatte natürlich auch schon einen Mehrspieler-Modus, in dem ihr sogar die Rolle der Achsenmächte einnehmen konntet. Damals aber waren die Modi bereits umfassend: Deathmatch, Team Deathmatch, Search and Destroy, Retrieval und Behind Enemy Lines wurden geboten. Die Maps basierten übrigens auf Basis der Einzelspieler-Missionen und schon damals gab es erste Ambitionen im eSports-Bereich. Ein Addon, United Offense, erschien im Oktober 2004 und bot neue Waffen sowie Karten. “Call of Duty 2 (2005)“



Auch Call of Duty 2 bot einen Mehrspieler-Modus. Dabei konnten Spieler sich in den Modi Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag, Search and Destory sowie Headquarter austoben. Leider aber war vor allem der Beginn voller Cheater, die erst mit Patch 1.2 und der Einführung des PunkBusters (Anti-Cheat-Software) eliminiert werden.

Zwei Jahre später hatte Infinity Ward auch schon einen Nachfolger parat. Diesmal aber lehnt sich die Handlung des Spiels an die Storyline aus dem Film „Duell – Enemy at the Gates“ an. Dabei wurden gleich mehrere Situationen und Szenen des Films direkt ins Spiel übertragen. Und so knüpft die Handlung an das patriotische und stereotypische Konzept an. Vier Soldaten aus drei Ländern müssen gegen die Deutschen in den Kriegsjahren 1941 bis 1945 kämpfen. Als Ivanovich Koslov gilt es Stalingrad zurückzuerobern, während ihr als Sergeant John Davis (Brite) den afrikanischen Kontintent zu bereisen gilt. Außerdem dürft ihr als britischer Panzerkommandant David Welsh zwei Missionen hinter dem Steuer eines Crusader-Panzers verbringen. Schlussendlich gibt es einen Teil mit dem Amerikaner Corporal Bill Taylor am D-Day an den Klippen von Pointe du Hoc.Auch Call of Duty 2 bot einen Mehrspieler-Modus. Dabei konnten Spieler sich in den Modi Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag, Search and Destory sowie Headquarter austoben. Leider aber war vor allem der Beginn voller Cheater, die erst mit Patch 1.2 und der Einführung des PunkBusters (Anti-Cheat-Software) eliminiert werden. “Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)“



Im Rahmen der Handlung geht es um Russland, das sich in einem waschechten Bürgerkrieg befindet. Dieser wird zwischen den Ultranationalisten (Rebellen) und Loyalisten ausgetragen, wobei der Ultranationalist Imran Zakhaev dem Terroristen Khaled Al-Asad hilft, die Kontrolle über einen fiktiven arabischen Staat zu übernehmen. Als Spieler übernehmt ihr dabei die Rolle des Amerikaners Sgt. Paul Jackson, der in Arabien Al-Asad jagt. Außerdem dürft ihr in der Haut von Sgt. „Soap“ McTavish für den britischen SAS diverse Aufträge in Russland und Aserbaidschan erfüllen. Der Epilog liefert übrigens eine Bonusmission, die bei einigen Spielern aufgrund ihrer Art für Unbehagen sorgte.



Beim Mehrspieler-Modus haben sich die Entwickler zahlreiche Neuheiten einfallen lassen. Statt einfach nur Gefechte auszutragen, sammelt ihr nun auch Erfahrungspunkte. Dazu stehen euch verschiedene Herausforderungen bereit, die alle Partien recht abwechslungsreich gestalten sollen. Über verschiedene Loadouts lässt sich das Arsenal an Waffen recht individuell zusammenstellen, damit es den eigenen Vorlieben entspricht. Außerdem gab es diverse Ränge und einen Prestige-Modus ab Level 55. Mit dem offiziellen vierten Teil der Reihe gab es einen regelrechten Bruch an Traditionen. Nicht nur das Weltkriegsthema ist entschwunden, sondern auch die sprunghafte Erzählweise. Stattdessen gibt es die Moderne (2011 – das war damals eben die Zukunft) und eine durchgehende Handlung, die in drei Akten erzählt wird. Dabei konzentriert sich das Spiel auf verschiedene Gadgets und moderne Infanterie-Kriegsführung.Im Rahmen der Handlung geht es um Russland, das sich in einem waschechten Bürgerkrieg befindet. Dieser wird zwischen den Ultranationalisten (Rebellen) und Loyalisten ausgetragen, wobei der Ultranationalist Imran Zakhaev dem Terroristen Khaled Al-Asad hilft, die Kontrolle über einen fiktiven arabischen Staat zu übernehmen. Als Spieler übernehmt ihr dabei die Rolle des Amerikaners Sgt. Paul Jackson, der in Arabien Al-Asad jagt. Außerdem dürft ihr in der Haut von Sgt. „Soap“ McTavish für den britischen SAS diverse Aufträge in Russland und Aserbaidschan erfüllen. Der Epilog liefert übrigens eine Bonusmission, die bei einigen Spielern aufgrund ihrer Art für Unbehagen sorgte.Beim Mehrspieler-Modus haben sich die Entwickler zahlreiche Neuheiten einfallen lassen. Statt einfach nur Gefechte auszutragen, sammelt ihr nun auch Erfahrungspunkte. Dazu stehen euch verschiedene Herausforderungen bereit, die alle Partien recht abwechslungsreich gestalten sollen. Über verschiedene Loadouts lässt sich das Arsenal an Waffen recht individuell zusammenstellen, damit es den eigenen Vorlieben entspricht. Außerdem gab es diverse Ränge und einen Prestige-Modus ab Level 55. Die deutsche Version des Spiels war leicht geschnitten. Die Mission „One Shot One Kill“ enthält weniger Blut und der Arcade-Modus wurde entfernt, weil es hier Punkte für das Töten von Feinden gab.

“Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)“



Während Activision stets betonte, dass die deutsche Fassung ungeschnitten sei, so ließ sich in der USK-Fassung im Airport-Level nicht auf Zivilisten schießen – das war in der internationalen Fassung allerdings möglich. Eine Indizierung dieser Version folgte prompt.



Beim Mehrspieler-Modus gab es einige Neuheiten. So haben die Entwickler einen „Special Ops“-Modus eingebaut, der mit eigenständigen Missionen den Koop ermöglichte. Dabei spielen die Aufgaben in denselben Regionen wie der Singleplayer und nehmen auch Bezug zu diesen. Im Online-Modus lassen sich derweil Partien mit bis zu 18 Spielern zocken, wobei das Ranking-System des Vorgängers weitestgehend übernommen wurde. Mit Perks, verschiedenen Loadouts, Belohnungen und mehr gab es zahllose Inhalte und einen Grund, diesen Modus langfristig zu frequentieren. Außerdem gab es erstmals Spielmodi, die sich aus der Third-Person-Perspektive spielen ließen.

Fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Modern Warfare spielt Modern Warfare 2. „Soap“ MacTavish ist inzwischen Captain und leitet die Task-Force 141. Einmal mehr gilt es die Ultranationalisten zu bekämpfen, die wiedererstarkt sind. Während eines Einsatzes in Afghanistan entdeckt der Kommandeur der Task-Force 141, General Shepherd, den jungen US Army Ranger Joseph Allen. Jener wird als CIA-Agent auf einen Undercover-Einsatz in die Organisation von Vladimir Makarov, dem Nachfolger von Imran Zhakaev, geschickt. Wenig später gibt es auch die berühmtberüchtigte Szene am Flughafen – das Massaker, das durch hiesige Medien ging. Die Story wird getrieben von Kriegsverbrechen und Verrat, schließlich entpuppt sich Shepherd als Verräter, der am Ende des Spiels in einer mitreißenden Szene von Soap getötet wird.Während Activision stets betonte, dass die deutsche Fassung ungeschnitten sei, so ließ sich in der USK-Fassung im Airport-Level nicht auf Zivilisten schießen – das war in der internationalen Fassung allerdings möglich. Eine Indizierung dieser Version folgte prompt.Beim Mehrspieler-Modus gab es einige Neuheiten. So haben die Entwickler einen „Special Ops“-Modus eingebaut, der mit eigenständigen Missionen den Koop ermöglichte. Dabei spielen die Aufgaben in denselben Regionen wie der Singleplayer und nehmen auch Bezug zu diesen. Im Online-Modus lassen sich derweil Partien mit bis zu 18 Spielern zocken, wobei das Ranking-System des Vorgängers weitestgehend übernommen wurde. Mit Perks, verschiedenen Loadouts, Belohnungen und mehr gab es zahllose Inhalte und einen Grund, diesen Modus langfristig zu frequentieren. Außerdem gab es erstmals Spielmodi, die sich aus der Third-Person-Perspektive spielen ließen. “Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)“



Beim Mehrspieler-Modus gibt es natürlich einige Neuheiten zu vermelden. So haben die Entwickler den Überlebensmodus hinzugefügt, der sich alleine oder kooperativ zu zweit spielen lässt. Außerdem gibt es die aus Modern Warfare 2 bekannten Spezialeinheiten-Missionen sowie einen umfassenden Mehrspieler-Modus, der es bis in die eSports-Szene geschafft hat. Dabei erwarten euch insgesamt 80 Ränge, ein Prestige-Modus, Herausforderungen, Titel, Embleme und vieles, vieles mehr.

Wie es sich für einen waschechten Nachfolger gehört, schließt Call of Duty: Modern Warfare 3 direkt an die Ereignisse von Modern Warfare 2 an. Soap wird schwer verletzt von Captain Price und Nikolai nach Nordindien in Sicherheit gebracht. Indes kommt es zum Höhepunkt im Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, schließlich sind letztere bereits in New York einmarschiert. Als Derek „Frost“ Westbrook gilt es die Russen in Big Apple zu vertreiben und in die Defensive zu drängen. Im Verlauf der Story wird auch Marakovs großer Plan enthüllt: Die Startcodes für Nuklearraketen Russlands klauen und Europa erobern. Schlussendlich kommt es auf einem Hotel in Dubai zum Showdown zwischen Marakov und Captain Price.Beim Mehrspieler-Modus gibt es natürlich einige Neuheiten zu vermelden. So haben die Entwickler den Überlebensmodus hinzugefügt, der sich alleine oder kooperativ zu zweit spielen lässt. Außerdem gibt es die aus Modern Warfare 2 bekannten Spezialeinheiten-Missionen sowie einen umfassenden Mehrspieler-Modus, der es bis in die eSports-Szene geschafft hat. Dabei erwarten euch insgesamt 80 Ränge, ein Prestige-Modus, Herausforderungen, Titel, Embleme und vieles, vieles mehr. “Call of Duty: Ghosts (2013)“



Stattdessen wollen wir uns auf den Mehrspieler-Modus konzentrieren, der mit einigen neuen Spielmechaniken brilliert. Ähnlich wie in Battlefield lassen sich nämlich Teile der Maps zerstören oder verändern. Außerdem dürft ihr erstmals weibliche Soldaten auf den insgesamt 14 zur Verfügung stehenden Karten spielen. Zudem winken weitere Maps im Rahmen des umfassenden DLC-Pakets. Überdies kehrt der ausführliche Soldaten-Editor aus Black Ops 2 (Treyarch) zurück, bei dem mehr als 10 Gegenstände ausgerüstet werden können, wobei dies Auswirkungen auf die Anzahl der Perks hat. Wenn ihr gerade keine Lust auf Mehrspieler-Gefechte habt, könnte der Extinction-Modus genau das Richtige sein. Der Koop des Spiels lässt euch gegen immer stärkere Wellen von Aliens antreten. Um den Modus freizuspielen, müsst ihr die erste Mission der Solokampagne abschließen oder Level 5 im Mehrspieler-Modus erreichen. Außerdem gibt es den Chaos-Modus, wo ihr durchgehend gegen Alien-Massen kämpft. Das Ziel: Zwei Minuten überleben.

Die Geschichte von Call of Duty: Ghosts spielt in einer recht fernen Zukunft und zeugt insgesamt nicht von Einfallsreichtum. Oftmals als „lahm“ und „uninspiriert“ bezeichnet, erlebt ihr die Storyline von Logan und David, zwei Söhnen von Elias Walker. Es geht – erneut – um Verrat und ganz viel Pathos, der mit der amerikanischen Flagge zusammenhängt. Und weil die Storyline tatsächlich keinerlei Spannungsbogen besitzt, verzichten wir auf weitere Details zu dieser.Stattdessen wollen wir uns auf den Mehrspieler-Modus konzentrieren, der mit einigen neuen Spielmechaniken brilliert. Ähnlich wie in Battlefield lassen sich nämlich Teile der Maps zerstören oder verändern. Außerdem dürft ihr erstmals weibliche Soldaten auf den insgesamt 14 zur Verfügung stehenden Karten spielen. Zudem winken weitere Maps im Rahmen des umfassenden DLC-Pakets. Überdies kehrt der ausführliche Soldaten-Editor aus Black Ops 2 (Treyarch) zurück, bei dem mehr als 10 Gegenstände ausgerüstet werden können, wobei dies Auswirkungen auf die Anzahl der Perks hat. Wenn ihr gerade keine Lust auf Mehrspieler-Gefechte habt, könnte der Extinction-Modus genau das Richtige sein. Der Koop des Spiels lässt euch gegen immer stärkere Wellen von Aliens antreten. Um den Modus freizuspielen, müsst ihr die erste Mission der Solokampagne abschließen oder Level 5 im Mehrspieler-Modus erreichen. Außerdem gibt es den Chaos-Modus, wo ihr durchgehend gegen Alien-Massen kämpft. Das Ziel: Zwei Minuten überleben.