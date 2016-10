Timed Exclusive – Call of Duty: Das wünscht sich die Redaktion

Nachdem der Ankündigungs-Trailer zu Call of Duty: Infinite Warfare so schlecht aufgenommen wurde, dass die Like zu Dislike-Quote bei 1:6 liegt (Stand: 23. September 2016) und man sogar in die Top 10 der am schlechtesten bewerten Videos auf Youtube kam, überlegten wir uns: Was könnte man beim nächsten Ableger anders machen? Und welche Ideen uns dabei gekommen sind, wollen wir euch im nachfolgenden Artikel vorstellen!

Call of Duty – Diese Settings wünschen wir uns

Einstimmig haben wir dabei im Meeting darüber diskutiert, dass das Zukunfts-Szenario inzwischen denselben Rang besitzt wie das Zweiter Weltkriegs-Thema vor rund 10 Jahren. Mittlerweile ist eine deutliche Übersättigung eingetroffen, sodass es uns umso mehr wundert, warum Infinity Ward eben genau das Thema mit Infinite Warfare schon wieder aufgreift. Und dann überraschen uns die mehr als 3 Mio. Dislikes auf Youtube eben nicht.

Deswegen hatten wir folgende Ideen für alle drei Studios, denn das Trio lässt sich wunderbar für einige kreative Spielereien nutzen. Wenn Sledgehammer Games im kommenden Jahr dran ist, werden sie aller Wahrscheinlichkeit nochmal einen eher futuristischen Titel abliefern, schließlich gilt es Advanced Warfare fortzuführen. Und das wäre ohne moderne/futuristische Gadgets nicht ganz so einfach. Doch für Treyarch‘ Titel in 2018 wünschen wir uns ganz klar ein Weltkriegs-Szenario. Ob es dabei der Erste oder Zweite Weltkrieg ist – wurscht. In beiden Fällen gibt es mehr als genug zu erzählen, schließlich haben bisherige Zweiter Weltkriegs-Spiele vornehmlich den D-Day und ausgewählte Szenarien in Stalingrad und Berlin behandelt.

Für Infinity Ward würden wir uns in drei Jahren einen völlig neuen Ansatz wünschen: Die Gegenwart. Wenn Activision den Schwanz nicht einzieht, dann müssten sie einen echten Kriegsshooter im Stile eines Spec Ops: The Line bringen, der sich mit aktuellen Themen befasst und diese kritisch aufbereitet. Wie wäre es mit einem Call of Duty, das sich rund um den Kampf gegen den IS befasst? Es wäre mutig und wohlmöglich auch ein kontroverses Thema. Wenn die Videospielbranche aber eines ist, dann eine Form von Kunst – auch wenn es unsere lieben Politiker bis heute nicht akzeptieren wollen. Und zur Kunst gehört dazu, sich mit derlei Themen kritisch auseinanderzusetzen.

Fassen wir also zusammen:

Sledgehammer Games: Weiterhin futuristische Spiele

Treyarch: Weltkriegs-Shooter

Infinity Ward: Thematisierung gegenwärtiger Themen

Call of Duty – Weitere Ideen

Außerdem haben wir uns überlegt, welche Szenarien wir generell ganz cool fänden. Dazu zählt unter anderem der Vietnam-Krieg von 1957 bis 1975. Dabei wäre natürlich Treyarch der passende Kandidat, wenn es nach unserer Vorstellung ginge, da sie ohnehin mit den Weltkriegs-Szenarien beauftragt würden. Okay, der Vietnam-Krieg war kein Weltkrieg, aber durchaus bedeutend. Vorstellbar wären hier etwa das Eingreifen der Amerikaner im Jahr 1963 oder die gewitzte Darstellung von Guerrilla-Taktiken – etwas, das in Homefront: The Revolution deutlich zu kurz geraten ist.

Während Kollege Winter sich einen eigenständigen Zombie-Titel wünscht, ist Kollege Kleidt strikt dagegen. Doch wollen wir mal die Möglichkeit mal ganz offen diskutieren. Seitdem Treyarch den Zombie-Modus in World at War einführte, gehört die Sache quasi zu Call of Duty wie Make-Up auf das Gesicht von Paris Hilton. Warum also nicht einen eigenständigen Titel dazu produzieren? Während Patrick bereits die Klingen wetzt und die Pistolen poliert, schüttelt Philipp mit dem Kopf. „Diesen Mist braucht doch kein Mensch, wir haben genug Zombie-Einheitsbreishooter,“ sagt er. Insgesamt war es eine 50:50-Situation bei uns. Dennoch wollten wir die Idee kurz umreißen.

Ebenfalls spannend wäre der erste Golfkrieg von 1980 bis 1988 zwischen dem Irak und Iran. Oder aber der Zweite Golfkrieg (zwischen Irak und Kuwait – 1990 und 1991). Die Geschichte lehrt uns dabei, dass der Erste Golfkrieg „ein Kampf um die Vorherrschaft am Persischen Golf“ war. Tatsächlich liegen die Ursachen mehrere Jahrhunderte zurück – in der Rivalität zwischen Mesopotamien und Persien. Das Szenario bietet allerhand heikle Themen (u.a. Kinderarbeit) und viele sehr brutale Ereignisse.

Ebenfalls denkbar: Ein Szenario in der Antike – wie es früher angedacht war. Ubisoft hat mit Far Cry Primal durchaus bewiesen, dass sowas möglich ist. Und es wäre höchstinteressant, wie die Activision-Studios die Problematik der schusswaffenlosen Auseinandersetzung lösen würden!