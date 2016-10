PlayStation VR Launch Center

In 4 Tagen erscheint PlayStation VR und wir wollen diesen Umstand natürlich gebührend feiern. Ab sofort werden wir euch jeden Tag einen Artikel rund um PlayStation VR liefern. Erste Testberichte zu Spielen werden wir euch voraussichtlich Ende nächste Woche liefern können! Was wir alles in den kommenden Tagen für euch parat haben, entnehmt ihr dabei dieser Liste!



PlayStation VR – Hardware Artikel

09.10.2016, 12 Uhr: Darauf freuen wir uns

10.10.2016, 12 Uhr: 5 Gründe für den Kauf

11.10.2016, 12 Uhr: Die Technik im Überblick

12.10.2016, 12 Uhr: Alle Launch-Titel im Überblick

PlayStation VR – Testberichte

Folgt!