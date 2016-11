Lethal VR – Interview mit Alex Ward

Wir hatten die Möglichkeit, Alex Ward, einen der Gründer von Three Fields Entertainment, für ein Interview zu gewinnen. Dabei sprechen wir über den neuesten VR-Titel Lethal VR und was das Team des Studios vor ihrer Zusammenarbeit mit Team17 gemacht hat. Spieletester.com: Hi Alex! Könntest du dich unseren Lesern zunächst vorstellen? Ich bin mir sicher, dass einige deinen vorherigen Arbeitgeber kennen werden!

Alex Ward: Hallo zusammen. Ich bin Alex Ward und einer der Gründer von Three Fields Entertainment. Ich bin seit 1995 in der Spieleindustrie und in 2000 habe ich Criterion Games mitgegründet. Und ich diente als Director für Spiele wie Burnout, Black und Need for Speed Hot Pursuit. In 2014 gründete ich Three Fields Entertainment zusammen mit Fiona Sperry und einer Gruppe von ehemaligen Criterion-Mitarbeitern. Und jetzt veröffentlichen wir unser zweites Spiel, Lethal VR.

Spieletester.com: Bevor ihr Lethal VR gemacht habt, arbeitetet ihr an Burnout und Dangerous Golf – beides sind Sportspiele. Wie hat es sich angefühlt, nun für VR zu entwickeln und insbesondere an einem Shooter?

Alex Ward: VR war etwas völlig Neues für uns und wir hatten lediglich eine Woche oder so Zeit, um uns mit der Hardware zu akklimatisieren. Das Tolle daran, ein kleines Indie-Studio zu sein ist, dass wir selbst bestimmen können, welche Hardware wir bedienen. Dabei nahmen wir zunächst an, dass alles sehr viel schwerer werden würde als es wirklich war. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie gut Valves Hardware ist und wie mächtig die Tools der Unreal Engine von Epic sein können. Wenn ich an die Arbeiten am ersten Burnout denke: Mit den heutigen Tools könnte man das Spiel in wenigen Monaten anstatt in eineinhalb Jahren an harter Arbeit bringen. Die Techniken, Möglichkeiten und Hardware so heute so viel besser – für Spieler und Entwickler zugleich.

Spieletester.com: Lass uns noch ein wenig länger über VR reden. Die ganze Technologie steckt ja noch immer in den Kinderschuhen – für Entwickler und Spieler zugleich. Bisher haben wir nur Spiele auf Schienen und Renntitel gesehen. Wie siehst du die aktuelle Situation? Fühlt es sich nicht an als wäre das Ganze in einer Gimmick-Rolle festgefahren?

Alex Ward: Unsere Erfahrung zeigt, dass es schon jetzt eine sehr große Bibliothek an unterschiedlichen Spielen und Spielerfahrungen für HTC Vive gibt. Neue Spiele erscheinen wöchentlich auf Steam und es ist fast schon schwer mitzuhalten! Ich denke, dass es zu einfach ist, eine neue Technologie als „Gimmick“ zu bezeichnen. Das haben die Leute schließlich auch über VCRs und Mobiltelefone gesagt als sie zum ersten Mal auftauchten. Ich persönlich denke, dass VR einen aufregenden Start hatte und ich bin sicher, dass wir in den kommenden Jahren noch viele aufregende Konzepte sehen werden.

Spieletester.com: Was würde es brauchen, um ein VR-Spiel in der Größe eines GTA V oder Film-ähnliche Erfahrungen wie Heavy Rain zu erschaffen? Ist das überhaupt möglich mit der heutigen VR-Technologie?

Alex Ward: Alles was es braucht ist, dass die Entwickler es wirklich machen wollen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Rockstar Teams bereits genug Kopfschmerzen mit der riesigen Größe eines GTA haben. Und wenn sie dann noch VR obendrauf anbieten wollen … Ist es möglich? Natürlich, aber solche Super-Produktionen müssen immer vielschichtige Faktoren und Entscheidungen beachten, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.

Spieletester.com: Wo siehst du VR in einigen Jahren? Wird der Hype darum schlussendlich aussterben oder sehen wir ein Erstarken der Plattform mit frischen Ideen?

Alex Ward: Wenn Mark Zuckerberg und sein Team den Weg, den sie mit VR eingeschlagen sind, fortführen, dann erwarte ich, dass VR eine grundlegende Erfahrung für viele Menschen sein wird. Genau wie Facebook schon heute ein Teil unseres Lebens ist. Es kann nur zu neuen Ideen und Erfahrungen führen. Und ich denke, dass wir so langsam ans Limit der gleichen und alten 2D Controller-Typ-Spiele von großen Teams stoßen.

Spieletester.com: Alles klar, dann lass uns mal über Lethal VR reden. Worum geht es im Spiel?

Alex Ward: In Lethal VR schlüpft ihr in die Rolle eines FBI Agenten in einer Training-Situation. Insgesamt gibt es 30 verschiedene Herausforderungen zu bestreiten. Dabei startet ihr mit einer normalen Pistole und einem Wurfmesser. Auf Vive handelt es sich hierbei um eine echte 360° Spielerfahrung. Im Titel passiert überall um euch herum irgendwas und ihr seid mittendrin. Unsere Inspiration für das Spiel haben wir aus Shooting-Sequenzen von Filmen wie „Point Break“, „Magnum Force“ und „Robocop“ gewonnen.

Spieletester.com: Wird es Unterschiede zwischen Vive und PSVR geben? Gibt es vielleicht exklusive Inhalte für die PSVR-Version?

Alex Ward: Die HTV Vice-Version erlaubt es, den gesamten Raum in 360° zu erfassen und nutzt eine nahezu perfekte Motion Tracking-Technologie. Auf PlayStation VR müssen wir eine simplere Tracking-Erfahrung nutzen und bieten eine 180° Erfahrung an. Abseits dessen gibt es aber inhaltlich keine Änderungen.

Spieletester.com: Wird es weitere Inhalte nach Launch des Spiels geben?

Alex Ward: Für den Moment konzentrieren wir uns auf die PSVR-Version, die später im Jahr erscheinen wird. Derzeit haben wir keine Pläne für DLC. Wir sind ja schließlich ein kleines Team, das seinen Weg in die große Welt des Spielebusiness machen will. Und wenn ihr das lest, werden wir bereits den ersten Prototypen unseres nächsten Spiels ausprobieren.

Spieletester.com: Als ihr euch mit Lethal VR beschäftigt habt: Wie seid ihr das Problem von Motion Sickness angegangen? Viele PSVR-Spiele tendieren dazu, die Spieler krank zu machen – etwa „Here They Lie“, „RIGS“ und „Driveclub VR“.

Alex Ward: Wir denken, dass viele der Probleme mit Motion Sickness wegen einer instabilen Framerate zustande kommen. Wir haben sehr hart daran gearbeitet, dass unser Spiel so geschmeidig wie möglich auf PSVR läuft. Wenn ihr eine PS4 Pro habt, dann läuft der Titel sogar noch besser und sieht schöner aus, weil wir die Möglichkeiten der neuen Hardware nutzen, um PSVR zu verbessern.