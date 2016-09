Kommentar: Game Over, Ubisoft? Bitte nicht!

Am 29. September 2016 ist Stichtag. Dann wird über die Zukunft des französischen Publishers und Entwicklers Ubisoft entschieden. Und dabei spielt das Konglomerat Vivendi eine ganz gewichtige Rolle, die schon jetzt 22,8% aller Ubisoft-Aktien besitzen. Wenn es eine sogenannte „feindliche Übernahme“ gibt, dann könnte es das Aus jeglicher Kreativität bedeuten. Ich erkläre euch nun, warum das Game Over von Ubisofts Unabhängigkeit einer der größten Verluste der Branche sein wird.

Doch bevor wir uns der Frage widmen, welche Konsequenzen eine solche Übernahme hat, will ich zunächst erklären, wie es überhaupt passieren kann, dass Ubisoft übernommen wird – am Beispiel einer hiesigen Aktiengesellschaft. Bei einer solchen Gesellschaftsform (kurz: AG) gibt es ein sogenanntes Regulationsdreieck bestehend aus der Hauptversammlung, dem Aufsichtsrat und dem Vorstand. Dabei entlastet die Hauptversammlung (bestehend aus Aktionären) den Vorstand, während dieser den Aufsichtsrat (bestehend aus Arbeitnehmervertretern) informiert und gleichzeitig von diesem ernannt und kontrolliert wird. Die Hauptversammlung wählt und entlastet zudem den Aufsichtsrat.

Gegenwärtig hält Vivendi also 22,8 Prozent der Aktien- und damit Stimmanteile von Ubisoft (Stand: Juli 2016). Damit dürften sie also theoretisch schon jetzt Einfluss auf die Vorgehensweise der Studios nehmen, halten sich aber – zum Glück – noch raus. Doch was passiert im Falle einer Übernahme? Dann könnte folgendes geschehen: Vivendi ist nicht mehr mit der Investitionsfreudigkeit des aktuellen CEO einverstanden und ernennt nicht nur einen neuen Aufsichtsrat, sondern gleichzeitig auch einen neuen Vorstand, den sie vollends kontrollieren. Es wäre der Super-GAU in der Spielebranche, denn …

Ubisoft – … ohne Guillemot hinterm Steuer gibt es keine riskanten Projekte mehr

Machen wir uns nichts vor: Unternehmen heutzutage sind darauf bedacht, ihren Shareholdern (Aktionäre zB) fette Dividenden zu versprechen, damit sie ihr Geld nicht abziehen. Natürlich gilt es auch dicke Gewinne einzufahren, um nicht nur die Rentabilitäts- sondern auch Liquiditätsziele eines jeden Unternehmens zu erfüllen. Und gerade hier könnte und wird es aufgrund einer feindlichen Übernahme einschneidende Änderungen geben. Beispiele gefällig? Fangen wir also mal an.

Die Anno-Reihe ist ein rein deutsches Nischenprodukt, das sich zwar gewinnbringend verkaufen lässt, aber nicht im großen Stil. Dasselbe gilt für Child of Light, Grow Up und all die anderen interessanten, kleinen Projekte von Ubisoft und seinen weltweit talentierten Entwicklern sowie Studios. BlueByte, Ubisoft Shanghai und Co. wären die ersten Betroffenen von der Übernahme, die geschlossen würden, weil sie zu wenig Umsatz generieren. Stattdessen heißt die Devise: „Quick bucks“ („Schnelle Kröten“). Und diese lassen sich mit bewährten Marken wie Ghost Recon, Splinter Cell und ja, auch Assassin’s Creed machen. Wo wir schon bei Assassin’s Creed sind: Ist es nicht toll, dass Ubisoft ganz frei entscheiden konnte, keinen neuen Ableger in 2016 zu veröffentlichen? Und vielleicht auch nicht in 2017! Das würde es unter Vivendi nie geben.

Wenn Vivendi das Ruder übernimmt und maßgeblichen Einfluss auf die Produktpolitik hat, könnt ihr Gift darauf nehmen, dass es jährlich in bester Call-of-Duty-Manier neue Ghost Recons, neue Assassin’s Creeds, neue Splinter Cells, neue Far Crys und so weiter und so fort gibt. Und dann weinen erst recht alle, weil diese Spiele, genau wie Call of Duty, mit der Zeit merklich an Qualität verlieren. Schließlich zählt für den Mega-Konzern Vivendi nur eines: Umsatz, Gewinne und für die Shareholder: Höhere Dividenden.



Das passierte mit Gameloft

Um noch weiter auf die Gefahr von Vivendi einzugehen, reicht bereits ein Blick auf die Ereignisse der letzten Monate. Im Februar 2016 kündigte Vivendi an, dass sie bereits 30 Prozent von Gamelofts Aktienanteilen besaßen. Nach französischem Recht galt es dann eine öffentliche Übernahme zu kommunizieren. Ende Mai besaß Vivendi bereits 61,7 Prozent von Gamelofts Kapital. Daraufhin wurde das Angebot der Übernahme verlängert, doch schon da wurde deutlich: Der Mediengigant will die Komposition des Vorstands über den Haufen werfen. Am 20. Juni dann besaß Vivendi bereits 95 Prozent von Gamelofts Aktienkapital.

Anstatt dann aber die verbleibenden Shareholder mit Angeboten zu locken und das Studio vom Aktienmarkt zu nehmen (schließlich gibt es keine freien Anteile mehr), wurde beantragt, das bestehende „Board“ (=Vorstand) – inklusive der Guillemot Brüder – zu eliminieren.



Meine Gedanken zur Lage

Wenn ich dieser Tage über die mögliche, drohende Übernahme von Ubisoft nachdenke, dann bin ich ziemlich traurig, dass es überhaupt so weit kommen musste. Einen Vorwurf kann man Ubisoft nur darin machen, eine sehr eigenartige Corporate Governance-Struktur zu besitzen, die vor allem von vielen ausländischen Anteilseignern geführt wird. Und wenn diese nicht zum Shareholder-Meeting am Donnerstag erscheinen und zuvor nicht für den bestehenden Vorstand gestimmt haben, könnte Vivendi mit seinem Aktienvolumen durchaus einen neuen Aufsichtsrat und somit Vorstand ernennen.

Direkte Auswirkungen auf meine Zusammenarbeit mit den vielen Kollegen bei Ubisoft in Deutschland dürfte das nicht haben – sofern die hiesige Abteilung nicht aus dämlichen Gründen geschlossen wird. Und dennoch: Ohne coole Projekte wie Child of Light, Far Cry: Blood Dragon, Trials, Grow Up, Anno, Die Siedler und so weiter und so fort würde der gesamten Spielebranche einfach irgendwas fehlen. Wir brauchen keine jährlichen austauschbaren Blockbuster, sondern neue Spielerlebnisse.

Spiele wie For Honor! Das ist es doch, wonach wir uns sehnen. Riskante Projekte, die vielleicht klappen, vielleicht auch nicht. Wenn Shareholder, vor allem jene von so großen Konzernen wie Vivendi, etwas hassen, dann ist es Risiko. Risiko ist unberechenbar und kann schnell nach hinten losgehen. Was wäre, wenn Watch_Dogs 1 gefloppt wäre? Wenn The Division finanziell ein Griff ins Klo wäre? Vivendi hätte Ubisoft sofort dichtgemacht. Quasi einen EA-Move durchgeführt. Unter der Führung von Guillemot wäre es nur ein Fehlversuch gewesen. Beyond Good & Evil ist da so ein Fall. Teil 2 wird ja noch entwickelt, wohl für NX. Unter Vivendi? Es wäre schon längst tot.

Und am Ende vom Tag will ich nur eines: Ein unabhängiges Ubisoft, das mich jährlich mit kreativen Ideen und coolen Konzepten überrascht.