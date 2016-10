Hitman – Interview mit Christian Everdam

Während eines Events bei Square Enix in Hamburg hatten die die Gelegenheit, Christian Everdam, Creative Director bei Entwickler IO-Interactive, zu sprechen. Was er alles über Hitman zu sagen hat, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen des Interviews! Spieletester.com (Philipp Kleidt): Hallo! Lass uns mit einer generellen Frage beginnen: Im neusten Hitman habt ihr erstmals in Episoden entwickelt, anstatt das gesamte Spiel zu veröffentlichen. Wie hat dir dieser Ansatz gefallen?

Christian Everdam: Es hat uns definitiv geholfen eine wichtige Aufgabe zu bewältigen: Hitman war immer dafür bekannt hochkomplexe Sandbox-Umgebungen zu bieten, die die Spieler erkunden können. Seit Blood Money ist uns diese Eigenschaft abhandengekommen. Bei Blood Money war es noch so: Du läufst durch die Level, erkundest und findest immer mehr Möglichkeiten. Irgendwann macht es Klick und du hast dich für eine Variante entschieden. Es war dieses Hitman-Gefühl, was die Serie beliebt gemacht hat. Gleichzeitig hat es viele Spieler auch abgeschreckt. Sie haben sich gefragt „Was mache ich hier eigentlich, worum geht es in diesem Spiel denn?“.

Absolution hat Hitman deutlich eingängiger, damit aber auch linearer und weniger interessant gemacht. Diesmal wollten wir die Komplexität der großen Sandbox-Umgebungen von damals, aber gleichzeitig wollten wir die Spieler mitnehmen, die früher ihre Startschwierigkeiten mit Hitman hatten. Die Spieler sollen nicht das Gefühl haben von Mission zu Mission zu laufen, ein Ziel nach dem anderen zu exekutieren und dann Feierabend zu machen. Wir haben diese tausende Zeilen von Story ja nicht umsonst geschrieben. Wir wollen, dass ihr auch die Nebenschauplätze erkundet und erfahrt, was die Spielwelt zu bieten hat.

Bei all diesen Ansprüchen hat uns das Veröffentlichen in Episoden sehr geholfen. Sobald eine neue Episode erscheint, wird sie ausführlich von der Community gespielt und besprochen. Anstatt das Spiel durchzuspielen und dann wegzustellen befassen sich die Leute viel intensiver und länger mit den Inhalten, unter anderem auch durch die dynamischen Aufgaben. So holen sie viel mehr Spielqualität aus den einzelnen Episoden heraus.

Spieletester.com: Ist das auch der Grund für die dynamischen Aufgaben wie die Elusive Targets?

Christian Everdam: Auf gewisse Art und Weise – ja. Grundsätzlich ist es natürlich das Ziel, dass ihr die Level oft spielt, sie genau erkundet und immer wieder anseht. Die Elusive Targets sind das Gegenteil. Ein Anlauf und dann muss es erledigt sein. Aber: Wir bekommen viel Feedback, sehen durch Heatmaps wo sich Spieler viel aufhalten und können uns ein Bild davon machen, wie die Level angegangen werden. Durch geschickt gewählte Targets können wir die Spieler so zu weniger besuchten Orten bringen oder ihnen Hinweise geben, wo es noch interessant sein könnte.

Spieletester.com: Vielen Spielern haben die Missionen Marrakesh und Sapienza sehr gut gefallen. Könnt ihr diese Vorliebe nachvollziehen und teilt ihr sie unter Umständen sogar?

Christian Everdam: Das ist für uns natürlich schwer zu sagen. Ich zum Beispiel liebe die aktuelle Episode – Hokkaido – aber ich kann schon sehen wo die Vorliebe für diese Level herkommt. Ich glaube diese großen und umfangreichen Sandbox-Level haben die Leute einfach überzeugt. Insbesondere mit Sapienza. Nachdem Paris als erste Episode vielleicht noch einige Fragen aufgeworfen hat, wussten die Leute bei der zweiten Episode: Das kann was werden, das hier ist Hitman! Ich denke auch, dass klar wurde: Wir können Level größer und aktiver machen als je zuvor. Wir haben es mittlerweile sehr gut hinbekommen die Level gut zu füllen.

Spieletester.com: In der letzten Episode – Colorado – habt ihr alles etwas umgestellt. Man war konstant in feindlichem Gebiet unterwegs, hatte mehrere Ziele. Seid ihr damit auf das Feedback der Community eingegangen, dass die Episoden davor zu leicht waren? Hokkaido ist ja ebenfalls wieder etwas knackiger im Schwierigkeitsgrad.

Christian Everdam: Nun, das ist schwer. Es gibt immer viele Spieler, die unsere Spiele zu leicht finden und auch solche, die sie zu schwer finden. Wir wollten definitiv einige Dinge ändern, aber bestimmte Faktoren sind auch schon lange gegeben. Dass Hokkaido beispielsweise im Krankenhaus spielt war von Anfang an klar. Wie genau wir dann damit umgehen, konnten wir natürlich noch anpassen. Klar ist aber auch: Mit der Zeit werden die Spieler besser, sowohl was die Ausrüstung als auch was ihr spielerisches Vermögen angeht. Daran müssen wir uns natürlich anpassen. In Hokkaido lösen wir das beispielsweise so, dass ihr ohne jegliche Hilfsmittel startet.

Spieletester.com: In Hitman geht es mittlerweile viel um den nachträglich erscheinenden Content. Nicht nur die Level selber, sondern die dynamischen Aufgaben danach halten die Spieler auf Trab. Geht das Konzept so für euch auf und möchtet ihr es auch in Zukunft weiterführen?

Chrstian: Nun, wir bekommen viel Lob, aber auch Kritik dafür. Ich persönlich finde die Modi sehr gelungen! Klar, einige Spieler sind frustriert, wenn sie scheitern, aber im großen Ganzen ist die Zufriedenheit sehr hoch. Insbesondere dafür, dass anfänglich so viele Zweifel gehegt wurden, ist es sehr gut gelaufen. Und wer von Anfang an nicht mit den Episoden leben wollte, dem kann ich nur sagen: Jetzt sind alle draußen, schlagt zu, nutzt noch ein paar Zusatz-Aufgaben für Hokkaido und genießt es.

Spieletester.com: Könnt ihr schon etwas zur kommenden Season sagen?

Christian Everdam: Wir arbeiten daran, wir bereiten die Story schon darauf vor und wie haben viel vor. Aber Details können wir noch nicht verraten.

Spieletester.com: In der letzten Episode konnten wir ein Ziel ausschalten, indem wir uns seine Krankheit zu Nutze gemacht haben. Die Ziele nicht nur durch die Umgebung, sondern auch durch ihre eigenen Eigenschaften zur Strecke bringen – ist das ein Konzept, von dem ihr in Zukunft öfter Gebrauch machen werdet?

Chritian: In Hokkaido wirst du selber schon gemerkt haben, dass diese Möglichkeit wieder vorkommt. So wirklich bewusst haben wir nicht gesagt: Jetzt können wir die Eigenschaften der Charaktere mit einbeziehen. Es gibt immer viele Wege zum Ziel und diese Wege gehören eben auch dazu. Aber wahrscheinlich sind wir mittlerweile etwas freier und kreativer geworden, was die Möglichkeiten der Sabotage angeht.

Spieletester.com: Wie war der ursprüngliche Plan? Erst einmal Season 1 abwickeln und Feedback abwarten oder hattet ihr schon zu Beginn den Plan mehrere Season zu veröffentlichen?

Christian Everdam: Wir hatten natürlich das Problem seit langer Zeit kein Hitman im Sandbox-Stil mehr gemacht zu haben. Auch das Episoden-Muster war für viele neu, also mussten wir uns zwangsweise erst einmal beweisen. Gewollt war die Season 2 natürlich von Beginn an, aber definitiv konnten wir sie noch nicht planen. Man kann sagen was man will und Werbung machen wie man will, aber im Endeffekt brauchen die Leute ein veröffentlichtes Spiel, das sie überzeugt.

Spieletester.com: Es ist schon erstaunlich, dass ihr euren Publisher überzeugen konntet, den Spielern so viel kostenlosen Content im Episodenformat anzubieten. Könntet ihr euch ein solches Format auch für andere Serien vorstellen?

Christian Everdam: Grundsätzlich schon, aber es muss eben auch passen. Bei Hitman ist es beispielsweise vom Setting her sehr einfach: Der Profi-Assassine, der von Auftrag zu Auftrag (= Von Episode zu Episode) hetzt und dabei die halbe Welt bereist. Das lässt sich gut in Einklang bringen mit dieser Art der Veröffentlichung. Das muss eben passen. Ein großer Vorteil ist eben, dass man sich so gut mit den Spielern austauschen kann. Sie geben uns Feedback und wir reagieren mit Patches, Aufträgen und verbesserten neuen Episoden. Eine großartige Art zu arbeiten, wirklich ein Traum.

Spieletester.com: Zum Abschluss: Du hast zwar gesagt, dass man mit Worten ein Spiel nicht angemessen bewerben kann, aber ich gebe dir nur einen Satz: Warum sollten unsere Leser Hitman spielen?

Christian Everdam: Jetzt ist der beste Zeitpunkt einzusteigen, wenn ihr nicht schon spielt: die Season ist jetzt komplett und es werden noch ein paar Elusive Targets veröffentlicht, das solltet ihr nicht verpassen!