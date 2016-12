In Kooperation mit unseren Freunden bei Nintendo haben wir kurz vor Weihnachten ein ganz besonderes Gewinnspiel für euch. Wir verlosen nämlich nicht nur einen New Nintendo 3DS XL Solgaleo & Lunala Limited Edition, sondern auch Pokémon Mond in der Fan-Edition. Zusätzlich gibt es eine kleine Figur sowie Sticker. Was ihr für den Gewinn tun müsst, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Pokémon Sonne und Pokémon Mond für die mobilen Konsolen der Nintendo 3DS-Familie haben den erfolgreichsten Marktstart hingelegt, den je ein Nintendo-Spiel in Europa geschafft hat. Die jüngste Doppel-Version der Kultspielreihe hat sich europaweit bereits mehr als 1,5 Millionen Mal verkauft. Allein in Deutschland haben die Pokémon-Fans rund 350.000 Mal zugegriffen – ca. 55.000 Spiele wurden zudem in Österreich und der Schweiz verkauft. Und das in nur einer Woche nach dem ersten Verkaufstag am 23. November. Kein anderer Nintendo-Titel ist in so kurzer Zeit so oft über die Ladentische gewandert.

Die neuen Pokémon-Editionen laden zu einer spannenden Abenteuerreise in die noch unerforschte Alola Region ein. In dieser tropischen Inselwelt gilt es, jede Menge neuer Pokémon zu entdecken und die Pläne des schurkischen Teams Skull zu durchkreuzen. Der Verkaufsrekord der beiden Spielversionen dürfte unter anderem darauf zurückgehen, dass sie eingefleischte Pokémon-Fans ebenso ansprechen wie Neueinsteiger.

Unseren Test zu Pokémon Mond/Sonne lest ihr übrigens hier.

New Nintendo 3DS XL – Das gibt es zu gewinnen

1x New Nintendo 3DS XL Solgaleo & Lunala Limited Edition

1x Pokémon Mond Fan-Edition

1x Sticker

1x Mini-Figur

1x Pin

Das Gewinnspiel ist beendet!