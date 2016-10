Gewinnspiel – League of Angels II Fan-Packs

In Kooperation mit Youzu haben wir einmal mehr ein Gewinnspiel zu League of Angels II für euch. Diesmal aber verlosen wir keine Zugänge, sondern harte Währung! Wenn ihr einen Boost braucht, dann haben wir genau das Richtige für euch. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg.

Dank erstklassiger Künstler und Designer, die schon an Projekten wie Legend of the Cryptids, Galaxy Saga und dem World of Warcraft Trading Card Game mitgewirkt haben, bietet League of Legends II eine einzigartig immersive 3D-Spielwelt und glänzt mit einer fortschrittlichen Engine sowie wunderschönen Animationen, die man so zuvor noch nie in einem Browserspiel gesehen hat.

League of Angels II setzt auf ein Kampfsystem, das komplexe Strategien mit einem aktiven, Timing-basierten Skill-System kombiniert und es dem Spieler so ermöglicht, vernichtende Angriffe zu entfesseln. Der Charakter- und Ausrüstungsfortschritt ist auch für Einsteiger schnell zu erlernen, so dass der Spieler sich darauf konzentrieren kann, sein Helden-Team auszubauen. Zur Auswahl stehen mehr als 60 einzigartige Engel und Helden, die sich auf vielfältige Weise individuell anpassen lassen. Darüber hinaus bietet League of Angels II verschiedene fesselnde Spielmodi und eine schier endlose Zahl verschiedener Aufgaben. Und natürlich kommen auch PvP-Fans voll auf ihre Kosten.

League of Angels II – Das gibt es zu gewinnen:

100 Fan-Packs

Diese Packs schalten 100.000 Goldmünzen und 300 Diamanten im Spiel frei, die ihr anschließend frei verwenden könnt.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich eure E-Mail-Adresse in das Widget unten eintragen, diese bestätigen und schon nehmt ihr automatisch teil! Einsendeschluss ist der 21. Oktober 2016 gegen 13 Uhr. Die Gewinner werden zufällig ausgewählt und erhalten direkt ihren Code.

Teilnahmebedingungen: Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr eure E-Mail in das Widget eintragen und bestätigen. Die Gewinner werden automatisch ermittelt und entsprechend benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 21. Oktober 2016 um 13:00 Uhr. Eure Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht. Mitarbeiter von Your Factory! GmbH und weiteren beteiligten Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.