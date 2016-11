Gewinnspiel – Heroes of Incredible Tales Gem-Codes

In Kooperation mit unseren Freunden von Nexon verlosen wir 20 Codes im Wert von je 20 Euro zu Heroes of Incredible Tales. Was ihr alles tun müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, lest ihr in den nachfolgenden Zeilen! Wir wünschen euch wie immer viel Glück.

Doch bevor wir auf die Modalitäten des Gewinnspiels zu sprechen kommen, gibt es Infos zum neuesten Update des Spiels. Nexon und NAT Games veröffentlichten gestern ein großes Update für das Action RPG Heroes of Incredible Tales (HIT), welches dem Mobile-Spiel die mächtige Bogenschützen-Klasse und neue Begleiter hinzufügt. Das auf der Unreal Engine 4 basierende Fantasy-Beat‘em up bietet eine umwerfende Graphik und wurde weltweit bereits 13 Millionen Mal heruntergeladen. In den ersten 100 Tagen nach Launch kreierten HIT-Fans insgesamt über 4 Millionen Helden und bestanden 5,5 Millionen Etagen des Tower of Trials, was 33,248-mal höher ist, als das höchste Gebäude der Welt.

Entwickelt von dem anerkanntem Designer hinter Lineage II und TERA, erhält HIT mit Lena Trupp zum erstem mal einen Helden der Schützen-Klasse, welcher den Bogen genauso gut meistert wie die Saiten einer Harfe. Lenas Attacken „Whirling Fire“, „Storm Bash“ und „Fatal Pummel“ können einen Pfeilregen über Feinde herablassen, Geschosse gleichzeitig in alle Richtungen abfeuern und Gegner mit verzauberten Klängen ihres tödlichen Gutenachtlieds einschlafen lassen. Lena eignet sich perfekt für Spieler, die Beweglichkeit bevorzugen, da sie von allen in HIT verfügbaren Helden die schnellsten Attacken, Gegenschläge und Tricks ausführt. In der neuen Kampagne können Spieler Lenas wahre Identität entdecken und die Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit lüften.

Seit gestern gibt es in HIT auch zwölf neue Pets, die Spieler in ihren Missionen begleiten. Manche von ihnen sind düster und bedrohlich, manche dagegen neckisch oder skurril, aber jeder der Begleiter hat seine eigenen Kräfte, die die Fähigkeiten der Helden verstärken können. Für jede Herausforderung können Spieler unterschiedliche Begleiter mit verschiedenen Helden kombinieren.

Heroes of Incredible Tales – Das gibt es zu gewinnen

20x Gem-Codes (2000 Gems – Premiumwährung)

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich die folgende Frage beantworten:

Wie heißt der Entwickler von Heroes of Incredible Tales?

a.) Nexon

b.) NAT Games

c.) NetEase

d.) Nexxon

Die korrekte Antwort schickt ihr mit dem Betreff „HIT Gewinnspiel“ an gewinnspiele@spieletester.com. Einsendeschluss ist der 11. November 2016 gegen 18 Uhr. Die Gewinner erhalten ihren Code am 14. November 2016. Hinweis: Die Promo-Codes lassen sich nur ein Mal pro Account einlösen.

Teilnahmebedingungen: Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr eine Mail mit dem Betreff „HIT Gewinnspiel” sowie der richtigen Antwort an gewinnspiele@spieletester.com schicken. Die Gewinner werden intern ermittelt und entsprechend benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 11. November 2016 um 18:00 Uhr. Eure Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht. Mitarbeiter von Your Factory! GmbH und weiteren beteiligten Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.