Gewinnspiel – Cloud Pirates: 100 Closed Beta Keys

In Kooperation mit unseren Freunden bei My.com haben wir ein weiteres Gewinnspiel für euch parat. Diesmal dreht sich alles um Cloud Pirates. Wir verloren 100 Keys für die aktuell laufende und alle kommenden Beta-Phasen des Spiels. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

In Cloud Pirates kommandieren Spieler ein individualisierbares Luftschiff und nehmen an actionreichen, rasanten Himmelsschlachten teil. Spieler können sich entscheiden, ob sie das Steuer eines mächtigen Kriegsschiffs übernehmen oder das Krähennest als Scharfschütze auf einer leichten Galeone bemannen. Sie können in jedem Kampf neue Taktiken ausprobieren und die Rolle finden, die am besten zu ihrem Spielstil passt. Der Dienst für alle Luftschiffkapitäne startet heute, mit dem Beginn der ersten Closed-Beta-Phase.

In unserer Vorschau zeigte sich unser Redakteur Behrang durchaus angetan. „Cloud Pirates hat mich positiv überrascht“, schrieb er. Dabei hat ihm vor allem das taktische Teamplay und die ordentliche Anzahl an Schiffsklassen gefallen.

Cloud Pirates – Das gibt es zu gewinnen

100x Closed Beta Key

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich eure E-Mail-Adresse in das Widget unten eintragen, diese bestätigen und schon nehmt ihr automatisch teil! Einsendeschluss ist der 18. November 2016 gegen 18 Uhr. Die Gewinner werden zufällig ausgewählt und erhalten direkt ihren Code.

Teilnahmebedingungen: Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr eure E-Mail in das Widget eintragen und bestätigen. Die Gewinner werden automatisch ermittelt und entsprechend benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 18. November 2016 um 18:00 Uhr. Eure Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht. Mitarbeiter von Your Factory! GmbH und weiteren beteiligten Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.