Gewinnspiel – Chronicle: Runescape Legends Epic Packs

In Kooperation mit Jagex verlosen wir satte 50 Epic Packs zum Kartenspiel Chronicle: Runescape Legends! Was ihr alles tun müsst, um ein Paket abzustauben, erfahrt ihr dabei wie immer ein wenig weiter unten. Bevor es aber zum Gewinnspiel geht, haben wir topaktuelle Neuigkeiten zum Spiel für euch parat.

Die Karten wurden neu gemischt: Die sechs Legenden und die Spieler von Chronicle werden vor die ‚Prüfungen des Radimus‘ gestellt, der neuen Solo-Kampagne des von Kritikern gefeierten Online-Strategiekartenspiels von Jagex. Zusätzlich zum Kampagnen-Modus wird Chronicle mit dem neuesten Update auch für neue Spieler mit Legenden-Ambitionen freigeschaltet, denn das Spiel ist jetzt auch für Mac verfügbar.

Der Großwesir der Gilde der Legenden, Radimus Erkle, lässt die Spieler in einer Reihe von Abenteuern gefährliche Kämpfe bestreiten, damit sie schließlich Radimus selbst zu ihren Decks hinzufügen können. Mit der Veröffentlichung der Prüfungen des Radimus wurden dem Spiel außerdem neue dynamische Kapitel-Umgebungen und die Chatfunktion mit Spielern auf der ganzen Welt und Freunden hinzugefügt.

Seit seiner Veröffentlichung diesen Sommer bietet Chronicle: RuneScape Legends ein fesselndes und originelles Sammelkartenspiel-Erlebnis, bei dem Spieler gegen ihre eigenen Karten antreten, während sie versuchen, ihre Gegner strategisch über fünf Spielrunden zu übertreffen. Drei neue Umgebungen aus Gielinor, der Welt von RuneScape, genauer der Karamja-Region – das Dorf von Shilo, der Vulkan von Karamja und Musas Idyll – sind jetzt weitere Stationen auf der Reise der Spieler.

50x Epic Pack (Einzelwert: 19,99 Euro)

Darin enthalten sind 25 Booster-Pakete mit je 5 Karten, 1000 Platinbarren (Premium-Währung), 1 exklusiver epischer Kartenrücken und 1000 Juwelensplitter.

Pro Konto kann nur ein episches Paket freigeschaltet werden!

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich eure E-Mail-Adresse in das Widget unten eintragen, diese bestätigen und schon nehmt ihr automatisch teil! Einsendeschluss ist der 25. Oktober 2016 gegen 13 Uhr. Die Gewinner werden zufällig ausgewählt und erhalten direkt ihren Code.

Teilnahmebedingungen:

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr eure E-Mail in das Widget eintragen und bestätigen. Die Gewinner werden automatisch ermittelt und entsprechend benachrichtigt. Einsendeschluss ist der 25. Oktober 2016 um 13:00 Uhr. Eure Daten werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und nach dem Gewinnspiel gelöscht. Mitarbeiter von Your Factory! GmbH und weiteren beteiligten Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.