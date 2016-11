Das Jahr ist fast wieder vorbei und Blizzard Entertainment versammelt die Spielerschaft im Anaheim Convention Center, um die BlizzCon 2016 zu feiern. Mit dabei sind alle sechs Spiele des Spielegiganten – Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, Starcraft II und World of Warcraft. In unserer Übersicht haben wir sehr übersichtlich alle Inhalte für euch zusammengestellt, die im Rahmen des zweitägigen Events zusammengekommen sind! Der Artikel wird stets upgedated und kann erst am Montag, den 07. November 2016 als vollständig gesehen werden!