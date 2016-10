World of Final Fantasy Vorschau

Wenn ihr, genau wie ich, immer noch traurig seid über die Verschiebung von Final Fantasy XV, so habe ich gute Nachrichten. Mit World of Final Fantasy lässt sich nämlich die Wartezeit auf den Rollenspiel-Blockbuster des Jahres problemlos überbrücken. Während eines Events in Hamburg konnte ich mir das knuffige Rollenspiel nämlich in aller Ruhe rund zwei Stunden lang anschauen. Wie es mir gefallen hat, lest ihr in den nachfolgenden Zeilen!

In World of Final Fantasy folgt ihr den beiden Geschwistern Reynn und Lann auf ihrer Reise durch das magische Grymoire (französische Betonung gewünscht). Dabei seid ihr auf der Suche nach den verlorenen Erinnerungen der beiden. Während ihrer Reise sammelt ihr nicht nur allseits bekannte Monster, sondern trainiert diese und schickt sie in den Kampf. Viele Infos zur Geschichte sind derzeit nicht bekannt – und das ist auch gut so, denn World of Final Fantasy könnte ein echter Überraschungshit werden.

World of Final Fantasy – Köpfchensache

Im Rahmen des Preview-Events waren zwei Demos spielbar. Einerseits handelte es sich um die bereits bekannte TGS-Fassung mit einigen Anpassungen und einen neuen Abschnitt. Letzterer versetzte mich in einen recht frühen Teil des Spiels, wo die Geschwister in einen Dungeon müssen, um dort nach dem Rechten zu sehen. Außerdem finde ich in der Stadt einen Auftraggeber, der seinen Hammer verloren hat und mich um Hilfe bittet. Weil es für derlei Nebenaufträge einige Boni gibt, schlage ich nicht ab und verspreche zu helfen.

Dabei fällt mir auch auf, dass alle Charaktere von World of Final Fantasy im niedlichen Chibi-Look gehalten sind. Wenn mir dieser – zumindest für die beiden Protagonisten – nicht zusagt, kann ich ganz bequem mit L1 + Kreis/Viereck den Look für Reynn und Lann jederzeit wechseln. Außerdem ist die Kamera des Spiels stets fest positioniert und ein Nachjustieren ist nur bis zu einem – minimalen – Grad möglich. Und so ist es mir im gespielten Dungeon des Öfteren passiert, dass ich den Überblick verlor.

Doch abgesehen davon geht es in World of Final Fantasy um die Monster des Spiels. Über 200 davon gibt es, wie mir Hiroki Chiba, Game Director des Spiels, in einem Interview verriet. Alle einzigartig, alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten und alle bekannt und beliebt bei Fans. Im Kampf können sie nach Erfüllen bestimmter Konditionen ganz wie beim großen Vorbild der Pokémon mit sogenannten Prismen farmen. Dabei müssen besagte Prismen nicht umständlich gekauft werden, weil es sich anscheinend direkt bei der ersten Begegnung mit einer neuen Art umsonst gibt. Wenn die Monster anschließend als Begleiter genutzt werden, werden sie auf den Kopf des Protagonisten gesetzt. Das nennt sich dann „Stapeln“ und bringt gleich mehrere Vorteile.



World of Final Fantasy – Klassisches Kampfsystem meets eigenartige Stapel-Idee

Neben einem höheren Pool an Lebenspunkten lassen sich durch das Stapel-Feature nämlich auch mächtigere Attacken ausführen. Doch Obacht! Wenn Gegner kritische Treffer ausführen oder Attacken verwenden, die die Balance erschweren, kann sich der ganze Stapel auch auflösen. Umgekehrt geht das natürlich auch. Pro Charakter ist ein Dreiergespann, also plus zwei Monster möglich. Dabei können mithilfe von sogenannten „FP“ – Fertigkeitspunkte – unterschiedliche passive sowie aktive Fähigkeiten in einer Art Spherobrett freigeschaltet werden. Und: Die Monster haben auch eine Metamorphose, allerdings ließ sich nicht herausfinden, wie diese ausgelöst wird und welche Boni daraus resultieren.

Beim Kampfsystem setzen die Entwickler auf ein ganz klassisches System. Die Active-Time-Battles kehren einmal mehr zurück. Dabei lässt sich ein Timer auf der linken Bildschirmseite beobachten, der die Angriffs-Reihenfolge vorgibt. Anschließend gilt es aus einem klassischen oder Radial-Menü seine Aktionen zu wählen. Während mir das ungemein gut geschmeckt hat, gab es aber auch etwas, das nicht so cool war: Zufallskämpfe. Sowohl in der Oberwelt des Spiels als auch im Dungeon hatte ich das Gefühl, es gäbe ein wenig zu viele davon.



World of Final Fantasy – Humorvoll

Auf ihrer Reise nach den Erinnerungen werden Reynn und Lann natürlich auch allerhand Gespräche führen. Dabei ist schnell zu bemerken, dass der gute Lann ein wenig tollpatschig ist. Reynn hingegen ist besonnen und eine recht taffe Dame, die ihren Bruder andauernd korrigieren muss. Damit aber nicht genug, denn mit Humor geizen die Entwickler des Spiels keineswegs. Von fast schon dämlichen Stapel-Witzen über Spielereien mit Begriffen bis hin zu einfachen „Lann“-Momenten ist echt alles dabei.

Etwas schade ist allerdings, dass die deutschen Untertitel ganz offensichtlich aus dem japanischen Original stammen. Indes aber sprechen die Helden auf Englisch, was schon in beiden Demos sehr oft dazu führte, dass der deutsche Text so gar nicht zum englischen passte. Hier könnte sich also ein ähnliches Fiasko anbahnen, wie es bei Final Fantasy X bereits der Fall war. Grafisch hingegen gibt es keinerlei Bedenken meinerseits und so habe ich die farbenfrohen Gebiete und schicken Effekte durchaus genossen.

Ersteindruck:

Wenn ich ganz ehrlich bin, dann muss ich sagen: World of Final Fantasy hatte mich vor dem gestrigen Event nicht gejuckt. Dass sich das als kolossaler Fehler herausstellen sollte, war mir nach weniger als fünf Spielminuten klargeworden. World of Final Fantasy ist absolut liebenswert, die Charaktere wachsen super schnell ans Herz, der charmante Look (sowohl modern wie auch im Chibi-Stil) und allen voran das Stapel-Feature sind Alleinstellungsmerkmale, die so in keinem anderen Ableger der Reihe zu sehen waren. Und jetzt, wo Final Fantasy XV erst in 53 Tagen erscheint, ist World of Final Fantasy genau das Richtige, um meinen Durst nach frischen Konzepten im Final-Fantasy-Universum zu stillen. Merkt euch den 28. Oktober 2016 unbedingt vor, denn hier wartet ein waschechter Geheimtipp!

Adam Smieja