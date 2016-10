Watch_Dogs 2 Vorschau #2

Watch_Dogs 2 Vorschau

Während eines Events in Paris hatte ich die Gelegenheit, satte vier Stunden mit Watch_Dogs 2 zu verbringen. Dabei stand es mir frei das zu tun, wonach es mich sehnte. Der Fokus des Events lag aber auf drei Story-Missionen, die zeigen sollten, wie Elliot Marcus und seine Gang im Arcade Unterschlupf die Welt verbessern und Evil Corp Blume zur Strecke bringen. Und dabei fiel mir auf: Watch_Dogs 2 ist so viel mehr als nur genial umgesetzte Internet-Memes.

Ähnlich wie das Vorbild „Mr. Robot“ ist auch Watch_Dogs 2 ein sehr akkurater Hacker-Thriller, in dem eine böse Firma die Weltmacht an sich reißen will. Während das in der Amazon Prime-Show eben Evil Corp ist, übernimmt Blume diese Rolle im Videospiel von Ubisoft. Doch der ganz große Unterschied zur TV-Serie: Das Spiel nimmt sich selbst zu keinem Zeitpunkt wirklich ernst. Um das zu verstehen, reicht bereits eine Zwischensequenz mit der stereotypischen, aber genialen Crew rund um Marcus Holloway.

Wrench ist absolut verrückt und mein persönlicher Favorit. Und das liegt nicht nur an seiner coolen Maske, die seinen Gesichtsausdruck humorvoll wiedergibt. Wenn ihr nicht mindestens einmal bei ^_^ oder !_! oder ~_~ zumindest lächelt, dann seid ihr vermutlich zu wenig im Internet unterwegs. Generell geizen die Entwickler nicht damit, typische Internet-Späße aufzugreifen und sie als „Memes“ zu verwenden. Damit hebt sich das Spiel schon extrem früh von seinem Vorgänger ab, der mit einem plumpen Charakter und noch viel billigerem Plot aufgewartet hat. Watch_Dogs 2 ist all das, was wir alle im ersten Teil vermisst haben.

Watch_Dogs 2 – 3xpl0its.wmv

Nachdem der erste Ableger der Reihe bereits mit einigen recht coolen Ideen aufwarten konnte, hat Ubisoft das ganze System auf ein ganz neues Level gehoben. Während Teil 1 nur vorgegebene Personen hackbar machte und die Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt dar eingeschränkt waren, gibt es jetzt fast keine Grenzen mehr. Nicht nur könnt ihr ins Privatleben eines jeden NPCs eindringen, sondern mit späteren Perks auch noch Gang-Mitglieder und sogar die Polizei auf sie scheuchen! Letzteres ist mit einem „Exploit“ im ctOS-System möglich, wodurch ihr gefälschte Datenbanken erstellt.

Und gepaart mit den neuen Gadgets – ein Mini RC Car auf zwei Rädern sowie die Drohne – gibt es zahllose Möglichkeiten, um die verschiedenen Missionen anzugehen. In einer der drei Hauptmissionen des Events galt es einen ganz speziellen Wagen zu klauen, der spürbar an Knight Rider erinnert. Um an das Teil zu kommen, stehen mir gleich mehrere Wege zur Auswahl, schließlich wird das Ding von mehreren Polizisten bewacht. Einerseits kann ich mit meiner Betäubungspistole alle Cops kurz schlafen legen. Andererseits kann ich auch eine Ablenkung erschaffen. Dabei schicke ich einfach eine Nachricht an alle oder lasse deren Smartphones in bester Galaxy Note 7-Manier in die Luft gehen.

Wie auch schon bei Watch_Dogs 1 bekommt ihr sukzessive Skillpunkte angerechnet. Damit schaltet ihr wiederum zahlreiche Fähigkeiten frei, wobei der Skill-Tree strukturell genauso aufgebaut ist wie zuvor. Doch bei den Optionen gibt es nun sehr viel mehr Spielsachen. Da wären die oben genannten „pranks“ mit der Datenmanipulation oder eben auch weitere Tools für die Gadgets. In einer Mission hatte ich bereits viele Perks freigeschaltet, wodurch sich das Spielerlebnis massiv veränderte. Watch_Dogs 2 schafft es, tatsächlich immer mehr Abwechslung in den Hacker-Alltag zu bringen.



Watch_Dogs 2 – k3rnel-pan1c.ksd

Generell sind es vor allem die Hauptmissionen, die in Watch_Dogs 2 qualitativ verdammt hochwertig sind. Sie strotzen nur so voller Ideen, Humor und allen voran Memes. Marcus, Wrench und die Crew können dabei trotz aller Klischees um Hacker überzeugen, was nicht zuletzt an ihren starken englischen Sprechern und der überdurchschnittlich guten Inszenierung liegt. Dabei will ich auch sehr lobend erwähnen, dass die Entwickler durchaus mutig sind, da sie keinen weißen Protagonisten gewählt haben. Nicht nur in Hollywood, sondern auch in Videospielen ist es sehr zu begrüßen, wenn Afro-Amerikaner oder Frauen die Hauptrolle übernehmen und dabei richtig gut in Szene gesetzt werden. Marcus ist cool, aber kein Ghetto-Typ.

Damit ist es aber noch längst nicht getan, denn trotz der ganzen Internet-fuckery und dem Spaß, den die Crew hat, scheint immer wieder der Ernst der Lage durch. Die teils subtile, teils offensichtliche Gesellschaftskritik wird immer genau dann deutlich, wenn Dedsec ein neues Promovideo veröffentlicht. Dabei beweisen die kreativen Schreiber bei Ubisoft ein gutes Händchen, weil sie sich pikante Themen herausgreifen und zutreffende Kommentare abliefern. „Die Leute stört es nicht, was im Hintergrund passiert. Sie wollen, dass es funktioniert,“ sagt der Antagonist des Spiels und zugleich Chef von Blume.

Er hat so recht. Die Leute geben ihre Daten viel zu freizügig her, um Komfort zu haben. In Watch_Dogs 2 ist es eben das Umfeld. Die Daten-Sammelwut wird für eigene Ziele verfolgt, der Mensch wird entmenschlicht und lediglich als Meta-Datensatz gesehen. Dasselbe erleben auch wir. Facebook und Co. personalisieren Werbung auf jeden Nutzer in Abhängigkeit von ihrem Nutzungsverhalten des Internets. Klingt pervers? Und genau das greift der Titel stets auf. Ich bin gespannt, wie tiefgreifend das besprochen wird.

Watch_Dogs 2 – succ3ss0r.p12

Doch nicht nur beim Singleplayer-Content hat Watch_Dogs 2 gegenüber Teil 1 massiv gewonnen. Auch beim Online-Modus gibt es zahlreiche Weiterentwicklungen. So brilliert der Nachfolger mit drei „Modi“, wenn man es so nennen will. Während No Man’s Sky versprach, dass alle Spieler in einem Universum sind und es vielleicht passieren kann, dass ihr auf welche trefft, ist es bei Watch_Dogs 2 wirklich so. Auf dem Event hatten wir nur gut ein Dutzend Leute, die in San Francisco herumgelaufen sind. Wenn das Spiel aber am 15. November erscheint, dann füllen sich die Straßen automatisch – sofern ihr auch online seid.

Und so gibt es die Hacking Invasion mit maßgeblichen Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger. Zudem gibt es Koop-Missionen, denn mit jedem Spieler (werden in lila angezeigt) könnt ihr euch zusammenschließen und eigene Aufgaben bewältigen. Dabei ist es durchaus interessant, dass zwar Erfolge geteilt werden, aber Verbrechen des anderen keine Auswirkungen auf euch selbst haben. Wenn euer Kumpel also so richtig die Sau rauslässt, könnt ihr ganz gemütlich als Passant nebendran stehen und dem Chaos zusehen.

Daneben gibt es auch noch sogenannte Bounty Hunts. Wie diese entstehen, konnte ich aber bisher nicht herausfinden. Mich würde es nicht wundern, wenn es sich um jene Spieler handelt, die zu viel Chaos stiften. Aber wie gesagt: Das ist nur eine Vermutung. Dennoch: Der Online-Part des Spiels macht sehr viel Spaß und wirkt vor allem natürlich. Wenn ich einem anderen Spieler begegne, dann ist er eben ein Fan von Dedsec. Natürlich ist es auch möglich, sich mit einem Kumpel von der anderen Stadtseite zusammenzuschließen – dann gibt es eben eine Ladezeit für einen der beiden Spieler.

Ersteindruck:

Schon bei der Ankündigung war ich absolut begeistert von Watch_Dogs 2. Jetzt konnte ich es endlich in aller Ruhe zocken. Ich ging mit verdammt hohen Erwartungen heran und wurde zu keinem Zeitpunkt enttäuscht. Marcus Holloway ist einfach ein sympathischer Typ, die Crew von Dedsec wird stark in Szene gesetzt und vor allem Wrench ist der heimliche Star des Spiels. Doch auch beim Gameplay kann der Nachfolger zahllose Verbesserungen aufweisen. Kein nerviges Abklappern von Funktürmen, keine nervigen Online-Modi. Alles wirkt wie aus einem Guss. Wenn jetzt noch die Gegner-KI bis zum Release gefixt wird, könnte Watch_Dogs 2 allen anderen Blockbustern im Herbst die Show stehlen. So oder so: Ein Pflichtkauf wird der Thriller allemal. ^_^

Adam Smieja