Cloud Pirates Vorschau

Nachdem sich Team Allods um MMORPGs gekümmert hat, gibt es nun ein neues Spielprojekt. Dabei liegt der Fokus bei Cloud Pirates auf dem Multiplayermodus, in dem durch sogenannte Luftschiffe große Schlachten gespielt werden können. Wenn genau das interessant auf euch wirkt, solltet ihr die nachfolgenden Zeilen lesen!

Zu Beginn der Beta Version werden wir aufgefordert unseren Captain einen geeigneten Namen zu geben. Im Menü ist ein Chatfenster eingeblendet, in dem wir mit anderen Spielern kommunizieren können. Unter den Optionen gibt es die Möglichkeit eigene Grafikeinstellungen vorzunehmen und die Qualität anzupassen.

Cloud Pirates – Die Schiffsmodelle

In der Übersicht haben wir drei Schiffe zur Auswahl: Training, Gale und Thunder. Zudem wird das jeweilige Schiff visuell dargestellt und die Eigenschaften und Vorteile präsentiert.

Dabei liegt das Hauptaugenmerk beim Trainingsmodell bei den Kanonen, die in der Schlacht automatisch abgefeuert werden. Die Fähigkeiten dieses Schiffs basieren aus einer Balance aus einer Angriffs- und Defensivstärke. Aber auch die Schwierigkeit bei der Nutzung des Schiffs, Kampfreichweite und die Dynamik werden als bewertete Attribute aufgelistet.

Wenn ihr bereits erfahren seid, dann ist das Gale Modell genau das Richtige für euch. Dieses Schiff bietet die Möglichkeit mehrere Kanonenschüsse gleichzeitig abzufeuern, die einen erheblichen Schaden zufügen. Außerdem brilliert das Schiff durch seinen hohen Distanzabwurf der Kanonenschüsse. Die Fähigkeit des Schiffs basiert also auf eine distanzorientierte Taktik, wodurch die Priorität auf den Abwehrkräften des Schiffs liegt.

Zudem wird uns das Torpedo Modell angeboten. Dabei liegt die besondere Fähigkeit des Schiffs in der Bewegung. Trotz der niedrigen Geschwindigkeit und kurzer Angriffsreichweite, ist dieses Schiff auf Angriffe mit massiven Schäden spezialisiert. Dabei wird verdeutlicht, dass seltene Angriffe auch erfolgsversprechend sein können. Als Leistungsfähigkeit wird die Ausrüstung des Schiffs und Beschleunigung hervorgehoben.

Cloud Pirates – Entwickle dein eigenes Schiff

Für die einzelnen Schiffsmodelle sind Upgrades verfügbar, womit unser Schiff mit idealer Ausrüstung und Waffen optimiert werden kann. Hierdurch fallen Zahlungen in Form von Goldmünzen oder Erfahrungspunkten an. Die Anzahl unserer Spielmünzen wird uns im Menübereich mitgeteilt. Außerdem ist ein breites Sortiment an Waffen und Ausrüstungsmaterialen verfügbar. Um eine geeignete Wahl zu ermöglichen werden die eintretenden Verbesserungen infolge eines Upgrades präsentiert. Dazu gehört unter anderem die Bewegung und Überlebensfähigkeit. Unter Development wird unser aktuelles Level angezeigt und bei welcher Stufe wir uns über neu freischaltbare Schiffe freuen können.

Cloud Pirates – Lasst die Schlacht beginnen!

Vor dem Auftakt einer Schlacht kann eine eigene Gruppe erstellt werden. Jedoch dürfen sich die eingeladenen Spieler nicht mitten in einem Kampf befinden. Die Auswahl von max. 2 weiteren Spielern ist möglich. Außerdem können bestimmte Spieler einer Freundesliste hinzugefügt werden.

Für die Eingewöhnungsphase ist die Absolvierung eines Tutorials möglich. Im Tutorial wird die Steuerung des Schiffs in mehreren Schritten erklärt. Zudem werden Aufgaben angezeigt, die zu absolvieren sind. Die HUD besteht aus der Geschwindigkeit und Höhe unseres Schiffs, sowie aus einem Kompass und einer Karte. Während des Tutorials werden auf der Karte Markierungen angezeigt, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Zur Absolvierung der Übungen gibt es eine Zeitbegrenzung.

Nach dem Tutorial habe ich mich entschlossen in eine Online Schlacht einzutauchen. Dabei dauert eine Partie rund acht Minuten. Während der Schlacht werden uns Möglichkeiten angezeigt, um Punkte für das eigene Team zu gewinnen. Wenn ein Team zuerst 1000 Punkte erreicht, gewinnt es die Schlacht für sich. Dabei ergeben sich die Punkte durch das Eliminieren gegnerische Schiffe, aber auch die Einnahme von Kontrollpunkten führen zu Punkten für das eigene Team. Im gesamten Schlachtverlauf ist der aktuelle Punktestand zu sehen, aber auch welche Kontrollpunkte von welchem Team schon eingenommen worden sind.

Durch eine individuell gute Leistung können Erfahrungspunkte gesammelt werden, welche später zur Freischaltung von Waffen-und Ausrüstungsupgrades verwendet werden können. Am Ende der Schlacht werden unsere Leistungen aufgeführt und neue Erfahrungspunkte vergeben. Unter Team Statistics sind sämtliche Informationen wie Kills von allen teilnehmenden Spielern vorhanden.

Ersteindruck:

Cloud Pirates hat mich positiv überrascht. Der Multiplayer-Modus bietet einen enormen Spielspaß, vor allem, weil man als Team die Schlachten meistern muss. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Möglichkeit durch interne Kommunikationen mit anderen Spielern, ein eigenes Team zu erstellen und sich für anstehende Schlachten zu verabreden. Aber auch die grafische Darstellung kommt positiv zum Vorschein, wenngleich noch ein wenig Luft nach oben ist. Insgesamt macht der Titel bereits jetzt viel Spaß und die Entwickler befinden sich auf dem richtigen Weg. Behrang Dadash-Natadj