Airheart Vorschau

Wenn sich das Roguelike-Genre nicht mehr nur auf reine Rollenspiele beschränkt, dann kommen die wildesten Kombinationen heraus. Bereits Everspace von Rockfish Games beweist, dass das Genre durchaus wandelbar ist. Und auch die Züricher von Blindflug Studios versuchen sich an einer ungewöhnlichen Kombination – Airheart heißt das Ergebnis. Im Rahmen der Steam Early Access Alpha konnte ich einen Blick auf den Titel werfen.

Während ihr also stets auf der Suche nach Fischen seid, gilt es Luftpiraten in 2D-Schlachten aus der Vogelperspektive auszuschalten. Dabei übernehmt ihr die Rolle von Amelia, die ihren Traum verwirklichen will. Ihr verstorbener Vater erzählte nämlich von einem riesigen Wal, der „am Ende der Atmosphäre“ lebt und sie reich machen könne. Wenn ihr „Cloud Chasers“ kennt – die Storyline knüpft quasi nahtlos an die Ereignisse des Titels an.

Airheart – Viel zu tun

Für das fertige Spiel sind 24 Level geplant, wobei jedes vierte davon mit einem Bosskampf aufwartet. Dabei kämpft ihr unter anderem gegen einen großen Zeppelin, bei dem der Schwachpunkt zuerst gefunden werden will. Sobald das Monstrum besiegt ist, wandert ihr eine Ebene weiter nach oben. Und damit ändert sich auch die Landschaft teilweise maßgeblich. Die Entwickler versprechen dadurch eine gute Abwechslung.

Doch nicht nur die Umgebung verändert sich mit dem Spielfortschritt, sondern auch die Gegner. Stehen zu Beginn nur kleine Propellerflugzeuge an, gilt es später bereits mit Maschinengewehren ausgestattete Gegner auszuschalten. Auch Minen und dergleichen versuchen, das Weiterkommen zu verhindern. Dank einer Harpune könnt ihr euch aber clever wehren: So lassen sich die feindlichen Schilde und deren Waffen klauen. Letztere dürft ihr anschließend auch selbst benutzen. Und natürlich wird die Harpune auch dazu verwendet, um die wichtigen – fliegenden – Fische zu fangen. Damit werden nämlich Bauteile gekauft.

Und genau diese könnt ihr im Hangar erwerben und somit den eigenen Flieger ganz nach euren Vorlieben gestalten. Flügel, Motor, Rumpf und mehr lassen sich personalisieren bzw. verbessern. Wenn ihr also lieber dicke Brummer mit geringem Speed, dafür aber mächtig Wumms bevorzugt, dann ist das kein Problem. Gegenwärtig (Stand: 01. November 2016) gibt es über 125 verschiedene Kombinationen.

Weil Airheart ein Roguelike ist, müsst ihr natürlich auch mit Niederlagen leben. Wenn das passiert, gibt es noch eine letzte Chance, allen Loot zu retten. Dabei wechselt der Titel in eine Third-Person-Ansicht, bei der es den Flieger zu landen gilt. Was sich zunächst einfach anhört, erweist sich als durchaus schwierig, weil die Steuerung bei der Bruchlandung gerne ohne Vorwarnung invertiert. Ein netter Kniff. Generell verlangt die Steuerung einiges an Einarbeitungszeit, ist insgesamt aber nach wenigen Stunden recht ordentlich.

Ersteindruck:

Die ersten Stunden von Airheart haben mir bereits viel Spaß gemacht und ich bin durchaus gespannt darauf, was die Entwickler in den kommenden Monaten bis zum finalen Release anbieten werden. Es ist vor allem die Itemspirale, die mich bereits nach wenigen Leveln fest im Griff hatte. Ich kann mir gut vorstellen, dass Airheart vor allem für kurze Partien zwischendurch richtig gut geeignet sein wird.

Kai Frenkel