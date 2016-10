Yooka-Laylee – Box-Version bestätigt

Wenn ihr gedacht habt, dass Yooka-Laylee nur als digitale Version erscheint, dann habt ihr euch geirrt!

Yooka-Laylee – Box-Version pünktlich zum Launch

Wie Entwickler Playtonic in einem neuen Blog-Update verrät, wird das Spiel zum Launch sowohl digital wie auch im Handel angeboten. Zudem arbeite man gegenwärtig an einer Option, um Unterstützern der digitalen Fassung ein Upgrade auf die Box-Version zu ermöglichen.

Ob die Retail-Box in Zusammenhang mit Team17 als Publisher steht, geht aus dem Blogeintrag nicht hervor. Abgesehen davon erscheint das Spiel in Q1 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Wie immer werden wir euch natürlich einen Test zum Spiel pünktlich zu Release bieten.

