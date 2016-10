Xbox Project Scorpio – Preis soll moderat sein

Während viele potenzielle Kunden derzeit über den Preis der Xbox Project Scorpio besorgt sind, versucht Phil Spencer die Gemüter zu besänftigen. So verriet der Xbox-Chef bei Microsoft, dass man sich keine Sorgen machen müsse.

Xbox Project Scorpio – Trotz Premium-System kein Premium-Preis

Obwohl die Konsole als Premium-Produkt etabliert werden soll wird sich die Preisgestaltung im moderaten Bereich einpendeln. Damit wolle man verhindern, dass es einen zu großen Sprung von der Xbox One S und Scorpio gibt.

„Du kannst schon heute den Preis der S sehen. Und während wir beide Konsolen parallel zueinander entwickelt haben, dachten wir über die Preis-Performance-Ratio zwischen Scorpio in Relation zur S nach. Dadurch konnten wir ein gutes Preis-Kontinuum schaffen, sodass die Leute nicht den Eindruck erhalten, die beiden Produkte würden in keiner Art und Weise zusammen gehören,“ erklärt Spencer.

Zudem führt er fort: „Daher denke ich, dass du das Gefühl haben wirst, ein Premium Produkt zu besitzen. Und nicht etwas, sondern viel mehr als das. Dennoch brauchen sich die Leute keine Sorgen darüber zu machen, dass das Preisetikett durch die Decke geht. So haben wir es überhaupt nicht angedacht. Nichtsdestotrotz sehen wir den Einführungspreis der One One S und die unterschiedlichen HDD-Größen als kritischen Punkt der gesamten Produktlinie an. Wenn ihr darüber nachdenkt, dann solltet ihr eine ähnliche Preispolitik erwarten können.“

Die Xbox One S ist in drei Varianten verfügbar: 500 GB, 1 TB und 2Tb mit jeweils 50 Euro Preisdifferenz. Aufgrund der Tatsache, dass die Scorpio etwas teurer sein wird als die S, erwarten wir einen Startpreis von 399 Euro. Vielleicht auch 449 Euro. Damit würde Microsoft einen sehr starken Kampfpreis gegen die PS4 Pro etablieren, die am 13. November 2016 zum Preis von 399 Euro erscheint. Übrigens: Die bisher teuerste Konsole war die PlayStation 3 im März 2007, die für 599 Euro über die Ladentheke wanderte.

Xbox Project Scorpio erscheint im Herbst/Winter 2017.

Link:

Quelle