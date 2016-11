Xbox Project Scorpio – Bietet Xbox 360 Abwärtskompatibilität

Zwar haben wir alle es bereits angenommen, nun ist es offiziell: Xbox Project Scorpio wird abwärtskompatibel sein.

Xbox Project Scorpio – Kein Support aller Titel von Beginn an

Die 6TFLOPS starke Konsole, die im Winter 2017 erscheinen soll, wird nicht nur 4K-Gaming (das ist jedenfalls das Versprechen) bieten, sondern auch alte Titel abspielen. Sicher war bislang nur, dass alle Xbox-One-Spiele kompatibel sein werden.

„360 Abwärtskompatibilität wird natürlich auch auf Scorpio funktionieren,“ sagte Mike Ybarra, Director of Program Management bei Xbox, via Twitter. Doch es werden nicht alle Xbox-360-Spiele von Beginn an unterstützt. Stattdessen werde man alle Titel anbieten, die auch auf Xbox One spielbar sind.

Wenn ihr euch die aktuelle Liste an kompatiblen Spielen anschauen wollt, solltet ihr diesem Link folgen.

