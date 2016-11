Xbox One – Überflügelt PS4 auch im Oktober

Nachdem die Xbox One schon die letzten drei Monate in den USA die Verkaufscharts dominierte, konnte Microsoft das Quadrupel holen. Das bestätigte die NPD Group.

Xbox One – Auch in UK Spitzenreiter

Damit konnte Microsoft zum vierten Mal in Folge den amerikanischen Markt dominieren. Auch in UK sowie Australien stand die Konsole auf Platz 1. Mit Gears of War 4 und Battlefield 1 – Marketing-Deal – halfen der Konsole dabei, häufiger über die Ladentheke zu wandern.

