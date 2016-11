Xbox One – Spiele bald auf Oculus Rift VR spielbar

Wenn ihr eure Xbox One-Spiele in VR zocken wollt: Ab dem 12. Dezember könnt ihr das! Allerdings braucht ihr ein Oculus Rift VR Headset dafür.

Xbox One – Kein echtes VR

Und die zweite schlechte Nachricht: Keines der Spiele wird wirklich in VR dargestellt. Vielmehr handelt es sich um simples Streaming von Xbox-Spielen auf das Headset. Die dazu benötigte App wird den sperrigen Namen „Xbox One Streaming to Oculus Rift“ besitzen und alle bisher erschienenen Spiele unterstützen. Auch Titel via Xbox 360 Abwärtskompatibilität lassen sich auf das Headset streamen.

Dabei nimmt die App quasi das Bild der Spiele und projiziert diese auf einen großen Bildschirm im Headset. Das ähnelt dem Cinema-Mode in PSVR. Zur Auswahl stehen übrigens drei Themes: Citadel, Dome und Retreat. Die App funktioniert überdies nur dann, wenn die Konsole und das Headset über dasselbe Netzwerk verbunden sind.

Link:

Quelle