Xbox One – Inzwischen 250 Spiele abwärtskompatibel

Microsoft hat heute einmal mehr drei neue Spiele für die Abwärtskompatibilität der Xbox One freigeschaltet. Eines davon ist gut, das andere mittelmäßig, der andere ziemlich schlecht.

Xbox One – Bound by Flame, The Maw & Virtua Fighter V FS neu dabei

Larry Hryb hat in einem Twitter-Beitrag verkündet, dass Bound by Flame, The Maw & Virtua Fighter V FS nun auch auf der XO laufen. Damit kommt die Konsole inzwischen auf über 250 Spiele, die abwärtskompatibel sind.

Der klare Gewinner in der Liste ist Virtua Fighter V Final Showdown – ein exzellenter Arcade-Fighter, der bis zum heutigen Tage begeistern kann.

Bound by Flame, The Maw & Virtua Fighter 5 FS are coming to Xbox One Back Compat today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/mMqABN0565 — \\ Larry Hryb \\ (@majornelson) September 15, 2016

