WWE 2K17 Test online!

Wie im jeden Jahr bringen uns die Entwickler von Yuke’s in die Welt des Wrestlings und wollen uns mit authentischen Charakteren und diesmal unter anderem mit einem überarbeiteten Karrieremodus begeistern. Einige Dinge haben uns im Vorgänger nicht gefallen, obwohl das Spiel gute Ansätze zeigen konnte. Deshalb können wir darauf gespannt sein, ob mit WWE 2K17 die Entwickler an den richtigen Stellen nachgebessert haben. Ihr erfahrt es in den nachfolgenden Zeilen.

