World of Warships & World of Warplanes – Auch für Konsolen?

Nachdem Wargaming World of Tanks für PS4, Xbox One und Xbox 360 veröffentlicht hat, könnten weitere Umsetzungen folgen. Die Rede ist von World of Warships & World of Warplanes!

World of Warships & World of Warplanes – Neue Andeutungen

Dabei deutete der Global Brand Director bei Wargaming, Al King, während der Pre-Show der Golden Joysticks Awards eben jene Umsetzungen an. Auf die Frage hin, was als nächstes anstehe bei Wargaming, sagte er:

„Wir haben Tanks, Planes und Shops. Nur Tanks ist derzeit auf mehreren Plattformen verfügbar. Deswegen gibt es die Möglichkeit, um Ships und Planes ebenfalls auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen.“

Sobald es weitere Infos gibt, lassen wir es euch direkt wissen.

