World of Warships – Weihnachtsevent gestartet

Die Weihnachtszeit startet in World of Warships schon vor dem 24. Dezember mit einer ganzen Bootsladung an Spezial-Events. Viele Kapitäne sind schon mit den Aufträgen zum Jahresende beschäftigt, aber das war erst der Anfang. Denn seit heute wird es Zeit, sich die rote Mütze aufzusetzen, den weißen Rauschebart zurechtzustutzen und in „Weihnachtsmann gesucht“ Geschenke zu verteilen oder sich an der Jagd auf das Premium-Schiff Graf Spee zu begeben.

World of Warships – Infos zum Event

Beim Jahresende-Marathon können die Kapitäne viele Erfolge verdienen. Dafür müssen sie lediglich Gefechte bestreiten und dabei einige Voraussetzungen erfüllen. Doch das ist noch längst nicht alles, denn zusätzlich gibt es noch zwei unterschiedliche Spezial-Mission, bei denen tolle Preise winken. Die „Jagd auf Graf Spee“ beginnt am 23. Dezember und als Belohnung für das Erfüllen mehrerer Missionsebenen wartet das Tier VI Premium-Schiff Graf Spee und viele weitere besondere Belohnungen.

In „Weihnachtsmann gesucht“ können die Kapitäne selbst zum Weihnachtsmann werden. Es warten drei verschiedene Geschenke, die man sich selbst oder einem Freund überreichen kann und so die Weihnachtsstimmung anhebt. Jedes Geschenk ist eine Überraschung bei der es unter anderem Dublonen, Premium-Schiffe, Tarnungen und viel mehr gibt!