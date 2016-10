World of Warships – Halloween-Event gestartet

Es wird gruselig. So richtig gruselig. Denn pünktlich zu Halloween hat sich ein Portal in eine andere Dimension geöffnet, aus der abscheuliche Kreaturen in unsere Welt gelangen und das Land und die Ozeane mit Terror überziehen. Jetzt ist die Zeit für die Kapitäne aus World of Warships auf dem PC und den Kommandanten aus World of Tanks auf der PlayStation 4 und der Xbox gekommen, sich gegen die Invasion der Dämonen zu rüsten.

World of Warships – Alle Infos zum Event

Vom 27. Oktober bis zum 10. November entscheidet sich das Schicksal der Erde in einem neuen einzigartigen World of Warships PvE-Modus namens „Rettet Transsilvanien“. Dabei können sich die Spieler in einer Division zusammenschließen und müssen das Dampfschiff Transsilvanien bei ihrer Fahrt beschützen. Die Armada der Kapitäne besteht aus den Schiffen Blade – einem Zerstörer mit höchst effektiven Torpedos, Jackal – mit an den Bug angebrachten Fäusten, wodurch das Schiff sehr gut geeignet ist Feinde zu rammen und Igor – vielseitig einsetzbar mit geisterhaften Tesla-Effekten. Sobald sich die Kommandanten für ein Schiff entschieden haben, können sie sich auf die Mission begeben und die Transsilvanien vor einer Flotte Zombieschiffe und befestigten Katapultstellungen beschützen. Die Invasoren werden vom teuflischen Rasputin angeführt, der alles darauf setzt, die Spieler und die Transsilvanien bei ihrer Fahrt zu versenken.

Mächtig monströs wird es ab dem 28. Oktober bei Monster Mash auf PlayStation 4, Xbox One und Xbox 360. Die mutigen Kommandanten können auf der gruselig hergerichteten Himmelsdorf-Karte Dead City mit dem Spectre-Panzer spielen und gegen die auferstandenen Monster Revenant Kraft’s Panther, Lycan T71, Gorynych KV-5 und Kaiju O-I antreten. Zwei herausfordernde PvE-Modi, Beware the full moon auf Himmelsdorf Nacht und Hunt the Revenants auf Thiepval Ridge führen zum ultimativen Kräftemessen zwischen den Spectre-Panzern und den widerauferstandenen Monster-Fahrzeugen. Halb Biest, halb Panzer – aber der geballte HORROR!