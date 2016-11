World of Warcraft: Legion – Details zu Patch 7.2

Neben Informationen zu Patch 7.1.5 hat Ion Hazzikostas, Game Director von World of Warcraft: Legion, auch über Patch 7.2 gesprochen.

World of Warcraft: Legion – Neuer 9-Mann-Raid und mehr!

Für das große Content-Update haben sich die Entwickler so einiges einfallen lassen. Der neue Raid „Tomb of Sargeras“ wird dabei 9 Bosse beinhalten und euch gegen den Avatar von Sargeras und Kil’Jaeden antreten lassen. Währenddessen gilt es vier von fünf Pillars of Creation zu erhalten, um die Legion endgültig zurückzuschlagen. Doch damit ist es noch längst nicht getan.

Daneben wird auch die Class Order Kampagne fortgeführt, bei der ihr viele coole neue Belohnungen bekommt. Darunter fallen unter anderem neue Artefakt-Waffen, neue Talente für diese und so weiter und so fort. Außerdem gibt es eine Catch-Up-Mechanik für Neulinge bzw. Rückkehrer sowie neue Relikt-Slots mit zwei Fähigkeiten anstatt bisher nur einer. Zudem können geringe Talente nun einen vierten Punkt erhalten. Auch die Artefakt-Questline wird fortgesetzt.

Während des Updates kehren die Spieler zurück zu den Broken Isles. Dort gilt es eine Basis zu errichten, wo ihr euch zwischen verschiedenen Gebäuden entscheidet. Dabei winken unterschiedliche Belohnungen und schlussendlich auch das Fliegen! Doch damit nicht genug, denn es gibt auch epische Klassenmounts – für alle Klassen! Überdies gibt es ein neues Event: Die Legion greift offenbar zufällig die Broken Isles an. Sobald das passiert, werden alle anderen World Quests angehalten, damit ihr euch auf die Invasion konzentriert. Habt ihr ein Emissary im Gebiet, so zählt das auch. Am Ende des Events wartet ein 3-Mann-Szenario auf euch mit coolen neuen Loots. Und um all das zu toppen gibt es einen neuen 5-Spieler-Dungeon namens „Cathedral of Eternal Night“ mit vier Bossen. Außerdem werden bestehende Dungeons mit 7.2 im Schwierigkeitsgrad erhöht, wodurch sie auch bessere Beute droppen. Dadurch wolle man auch alte Inhalte relevant halten.

World of Warcraft: Legion – Brawl kommt ins PvP

Wenn ihr andere Blizzard-Spiele wie Hearthstone oder Overwatch spielt, dann kennt ihr den Brawl-Modus. Dieser wird auch im WoW-PvP Einzug erhalten. Dabei könnt ihr euch auf Späße wie „Southshore vs Tarren Mill“ (40 vs 40) oder Instant-Cap Warsong freuen. Auch spannend klingt die Idee, 15vs15 Arena-Matches abzuhalten. Zudem soll es einen Schwerelos-Modus in Eye of the Storm geben. Ebenso spannend klingt ein verschneites Arathi Basin, wo die Sichtweite deutlich eingeschränkt ist.

Patch 7.2 wird sofort nach Ende des PTR-Patches 7.1.5 auf die Testserver aufgespielt.

Und beim Ausblick auf 7.3 sagte Ion Hazzikostas nur, dass es uns nach Argus zur Legion führen werde. Konkrete Details gab er nicht bekannt.