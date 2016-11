World of Tanks: Roll Out! – Zweiter Teil des Comics verfügbar

Die von Fans sehnsüchtig erwartete zweite Ausgabe des World of Tanks: Roll Out! Comics von Wargaming und Dark Horse ist jetzt online unter Dark Horse Digital und in ausgesuchten Comic-Läden in Nord-Amerika, Australien und Europa verfügbar. Dabei erhalten Käufer der gedruckten Version einen Code für das exklusive Open Fire-Paket mit besonderen Ingame-Gegenständen.

World of Tanks: Roll Out! – Infos zum Comic

Mit dem Erscheinen des Comics betritt auch ein neuer Premium-Panzer die Arenen von World of Tanks auf der PlayStation 4, der Xbox One und der Xbox 360: Der von der Geschichte inspirierte Sherman Firefly Boilermaker.

Die Spannung in der Geschichte des Comics aus der Feder von Garth Ennis (Preacher, War Stories) mit den Illustrationen von Carlos Ezquerra (Judge Dredd, War Stories Vol. 2) erreicht einen weiteren Höhepunkt, als die britische Panzer-Crew eine alarmierende Entdeckung macht. Dies könnte eine Wendung im Kampf mit den deutschen Panthern, die die Verfolgung der Briten aufgenommen haben, bringen. Während die Panther hohe Verluste zu verzeichnen haben und sich wieder mit ihrem Bataillon vereinigen müssen, stoßen sie auf neue Herausforderungen.

Passend zum Release der zweiten Ausgabe stehen im Premium-Shop besondere Pakete für die Kommandanten zur Verfügung. So unter anderem der aus dem Comic bekannte Sherman Firefly-Panzer namens Boilermaker. Dieser verfügt über eine mächtige 17 PDR-Kanone, authentischem Camouflage aus dem Zweiten Weltkrieg und eine besondere Panzerung. Um dieses Paket abzurunden gibt es James White als Kommandanten obendrauf, der über die Last Stand-Fähigkeit verfügt. Als zusätzlichen Bonus gibt es für alle Käufer des gedruckten Comics einen Code für das Open Fire-Paket, in dem der plattform-spezifische T1-Panzer und viele Ingame-Items wie ein Garagenslot, eine trainierte Crew und weitere Gegenstände enthalten sind.

World of Tanks (PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PC und Mobil-Plattformen) ist das erste Free-to-Play MMO-Action-Spiel mit tonnenschweren Panzern. Es vereint hunderte Fahrzeuge aus verschiedenen Ländern, die den Spielern zur Verfügung stehen. Um zu gewinnen braucht es Teamwork, die richtige Strategie und die nötigen Fähigkeiten, um in den Arenen zu bestehen.