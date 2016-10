World of Final Fantasy Vorschau online!

Wenn ihr, genau wie ich, immer noch traurig seid über die Verschiebung von Final Fantasy XV, so habe ich gute Nachrichten. Mit World of Final Fantasy lässt sich nämlich die Wartezeit auf den Rollenspiel-Blockbuster des Jahres problemlos überbrücken. Während eines Events in Hamburg konnte ich mir das knuffige Rollenspiel nämlich in aller Ruhe rund zwei Stunden lang anschauen. Wie es mir gefallen hat, lest ihr in den nachfolgenden Zeilen!

