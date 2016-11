World of Final Fantasy Test online!

Nachdem ich bereits vor etwas mehr als einem Monat in Hamburg einige Stunden mit World of Final Fantasy verbringen durfte, war ich sehr gespannt auf die finale Version des Spiels. Und schon nach wenigen Spielstunden wusste ich: Dieser Titel ist so klassisch wie kaum ein anderer Titel der Franchise. Warum ich verdammt viel Spaß hatte – mehr sogar als mit Spielen der Hauptreihe – erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Zum World of Final Fantasy Test