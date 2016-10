World of Final Fantasy – Demo-Version angekündigt

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass zu WORLD OF FINAL FANTASY ab dem 17. Oktober eine kostenlose Demo für die PlayStation 4 und die PlayStation Vita erhältlich sein wird. Diese spielbare Schnupperversion gibt einen ersten Vorgeschmack auf das am 28. Oktober 2016 erscheinende Rollenspiel.

World of Final Fantasy – Inhalte der Demo

In der Demo können Spieler die beiden Helden Lann und Reynn in ihrer kleinen Murkel- sowie in ihrer großen Hünenform erleben, viele klassische Monster („Miragen“) aus der Serienhistorie treffen und einer Auswahl an berühmten FINAL FANTASY-Charakteren wie Cloud, Lightning oder Squall begegnen. Wer die Demo erfolgreich beendet, erhält im fertigen Spiel den Magitek-Mech Typ P zum Kampf im Kolosseum.

Zusätzlich wurde heute die animierte Introsequenz des Spiels enthüllt: Sie zeigt die Helden Reynn und Lann, wie sie die magische Welt von Grymoire betreten und Seite an Seite mit legendären FINAL FANTASY-Charakteren mächtige Megamiragen bekämpfen.

WORLD OF FINAL FANTASY wird ab dem 28. Oktober 2016 für die PlayStation 4 und die PlayStation Vita erhältlich sein. Die Collector’s Edition kann zum Preis von 119,99 € vorbestellt werden. Die Day One Edition, die das Spiel und alle digitalen Inhalte der Collector’s Edition beinhaltet, kann ebenfalls vorbestellt werden.