We Sing Productions – Tracklist angekündigt

We Sing Productions hat heute die vollständige Liste der All-Star-Tracks veröffentlicht, um damit den neusten Teil der beliebten und mehrfach ausgezeichneten Musikspielserie We Sing anzukündigen. Das Karaokespiel erscheint später in diesem Jahr für PlayStation 4 und Xbox One.

Mit Originalaufnahmen von 30 der beliebtesten Kulthits und deren offizieller Musikvideos wird der Titel das prägende Karaokespiel des Jahres werden. Die internationalen No.-1-Hits aus fünf Jahrzehnten wurden vom We Sing Produktionsteam ausgewählt, einige der Titel sind exklusiv in We Sing und keinem anderen Spiel verfügbar.

We Sing Productions -Spieler können bei folgenden Titeln mitsingen

Fifth Harmony ft. Kid Ink – Worth It

Pharrell Williams – Happy

Demi Lovato – Let It Go

Bruno Mars – Locked Out of Heaven

Major Lazer & DJ Snake ft. MØ – Lean On

Avicii – Wake Me Up

Macklemore & Ryan Lewis ft. Wanz – Thrift Shop

OneRepublic – Counting Stars

Shawn Mendes – Stitches

Sia – Chandelier

Queen – Another One Bites the Dust

a-ha – Take On Me

Rita Ora – Poison

Charlie Puth ft. Megan Trainor – Marvin Gaye

John Newman – Love Me Again

Coldplay – Viva La Vida

DNCE – Cake by the Ocean

Maroon 5 – She Will Be Loved

Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – See You Again

Lady Gaga – Bad Romance

Lukas Graham – 7 Years

The Bangles – Eternal Flame

Fall Out Boy – This Ain’t A Scene, It’s An Arms Race

Cyndi Lauper – Girls Just Wanna Have Fun

ABBA – Dancing Queen

Avril Lavigne – Complicated

Britney Spears – …Baby One More Time

Elton John & Kiki Dee – Don’t Go Breaking My Heart

Usher ft. Lil Jon & Ludacris – Yeah!

David Bowie – Let’s Dance

Zusätzlich zu den bis zu vier offiziellen We Sing Mikrofonen, die ein waschechtes Studio-Gefühl vermitteln, können Spieler über die kostenlose Companion App We Sing Mic teilnehmen. Bis zu zehn Spieler können mitsingen – mehr als je zuvor. #OwnTheStage mit nur einer Konsole! Einfach die App installieren, mit der PS4 mit Internetanschluss oder der Xbox One über das lokale Netzwerk verbinden und es kann losgehen. Screenshots zu We Sing Mic wurden gemeinsam mit den übrigen neuen Assets veröffentlicht.

Im Spiel können Spieler auch solo die Leaderboards erobern und zum Star werden. Es gibt zwölf verschiedene Spielmodi: Spieler können Playlists erstellen und einen Song nach dem anderen spielen, zu den Stimmen der Stars oder, für echtes Karaoke-Feeling, den Instrumentalversionen mitsingen, die Konsole in eine Jukebox verwandeln und vieles mehr.

Das Spiel baut auf dem Erfolg der Serie für Nintendo Wii auf, welches seinerzeit das einzige Karaokespiel war, das gleichzeitiges Singen mehrerer Spieler mit bis zu vier Mikrophonen unterstützte. Die neue Generation von We Sing wird es mit neuer Technologie und neuem Gameplay möglich machen, mit bis zu zehn Spielern gemeinsam an einem System zu singen. Alle drei Unternehmen, die an We Sing Productions beteiligt sind, haben bereits gemeinsam am Original gearbeitet und blicken zusammengenommen auf 150 Jahre Erfahrung und Expertise in der Entwicklung von Titel mit Inhalten aus der Musikindustrie zurück.

We Sing Productions wird in den kommenden Wochen weitere Details zu We Sing bekannt geben.