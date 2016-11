Watch_Dogs 2 Test online!

Nachdem ich Watch_Dogs 2 bereits mehrmals auf Events in kurzen Sessions anspielen durfte, liegt es mir endlich in finaler Form vor. Mein vergangenes Wochenende verbrachte ich im virtuellen San Francisco als Marcus Holloway und versuchte, Blume ein Ende zu bereiten. Wie sich der zweite Teil der Hacking-Reihe spielt, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen!

Zum Watch_Dogs 2 Test