Watch_Dogs 2 – Zahlreiche Personalisierungen verfügbar

Wenn ihr im realen Leben gerne hippe Klamotten tragt und das auch gerne in Watch_Dogs 2 ausleben wollt, dann haben die Entwickler genau das Richtige für euch.

Watch_Dogs 2 – Mehr als nur Trenchcoats

Während der Vorgänger in dieser Hinsicht deutlich enttäuschte, wird es bei Teil 2 deutlich mehr Möglichkeiten geben. Marcus Holloway kann auf eine umfassende Palette an Kleidungsstücken zurückgreifen.

Dazu gehören unter anderem Hüte, Jacken-Shirt-Kombos, Hosen, Brillen und Taschen. Außerdem unterscheiden sich die Angebote der verschiedenen Shops. Dabei könnt ihr einen riesigen Markenladen besuchen oder Outdoor-Marktplätze aufsuchen, wo es limitierte Gegenstände gibt. Überdies berichten die Kollegen von VG24/7, dass es einen Premium-Tab gibt, wo ihr vermutlich weitere Kleidungsstücke gegen echtes Geld als DLC kaufen könnt.

Wenngleich all das natürlich nur rein kosmetischer Natur ist, so ist es eine sehr willkommene Abwechslung zu Aiden Pearce. Watch_Dogs 2 erscheint am 15. November 2016 für PC, PS4 und Xbox One.

