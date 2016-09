Entwickler inXile Entertainment hat Wasteland 3 offiziell angekündigt. Nachdem Fans satte 20 Jahre auf einen Nachfolger warten mussten, konnte Wasteland 2 alle Erwartungen der Fans erfüllen. Und diesmal müssen wir nicht 20 Jahre warten, denn der dritte Ableger soll schon 2017 erscheinen.

Wasteland 3 – Darum geht’s

Doch worum geht es im Sequel? Der Titel lässt euch die Geschichte des alleinigen Überlebenden von Team November erleben, einem Ranger Squad, der nach Colorado geschickt wurde. Dabei hat ein nuklearer Winter den gesamten Staat in eine gefrorene Landschaft deformiert, die vom Rest der Welt abgeschnitten ist. Und hier haben die Überlebenden keine Ahnung, dass es überhaupt Ranger gibt. Es gilt also, eine neue Basis in New Colorado zu erstellen, die wächst und sich mit der Zeit sowie euren Aktionen nachhaltig verändert.

Wenn es aber eine große Änderung gibt, dann ist es der Story-basierte Mehrspieler-Modus. Dabei lassen euch die Entwickler die gesamte Kampagne des Spiels mit einem Freund zocken. Damit aber nicht genug, denn ihr könnt euch auch aufteilen und an zwei verschiedenen Orten Aufgaben erledigen, die aber gleichermaßen für beide Spieler gewertet werden. Sobald ihr eine Mehrspieler-Partie gestartet habt, könnt ihr natürlich auch dann weiterspielen, wenn der Mitspieler offline ist.

Wenn ihr aber eher der Einzelspieler seid – keine Sorge! Wasteland 3 wird natürlich auch einen vollwertigen Solo-Modus bieten. Der Titel wird vom gleichen Team entwickelt, das sich um Wasteland 2 sowie den Director’s Cut und Torment: Tides of Numenera gekümmert hat. Kurzum: Starker Fokus auf die Story, ein neues Dialog-System und rundenbasierte Kämpfe stehen auf dem Tagesplan. Zudem könnt ihr euch auf Fahrzeuge, Gefahren aus der Umgebung und ein fließendes Action-System freuen.

Die Crowdfunding-Kampagne für Wasteland 3 startet am 05. Oktober via Fig.