Warspear Online – Winter Event gestartet

Seit gestern feiern tapfere Krieger das Warspear Online Winter Event! Dafür wird eigens eine raue, schneebedeckte Insel für alle Spieler freigeschaltet. Die Luft ist dort so eisig, dass die Gäste in den Tavernen von Arinar von kaltem Bier auf leckeren heißen Punsch umgestiegen sind. Der Winter hat bald seinen Höhepunkt erreicht und die Festlichkeiten zum “Weltschöpfungstag” können beginnen! Für deutschsprachige Spieler könnte es keinen besseren Zeitpunkt geben, sich auf nach Arinar zu machen: Anfang Dezember wurde erstmals eine in weiten Teilen deutschsprachige Version des riesigen Multi-Plattform-MMORPGs veröffentlicht und selten ist es so einfach wie jetzt, sich unter andere Warspear-Spieler zu mischen, sich in Gilden zusammen zu schließen, neue Freunde zu finden und sich schnell hoch zu leveln.

Warspear Online – Festliche Vorteile für Neueinsteiger

Diesen epischen Feiertag sollte sich also kein echter Online-Rollenspieler entgehen lassen: es gibt dort gratis einen riesigen Schwung Nachschub an speziellen Inhalten, Winterüberraschungen und Geschenken! Aber klar, es ist in Arinar nicht alles “Friede, Freude, Eierkuchen”: Auch das Böse hat wieder zugeschlagen! Einzelnen Monstern wird man nirgendwo mehr begegnen – sie ziehen jetzt alle in Gruppen umher, die leichtsinnigen Helden ganz schnell den Garaus machen. Da heißt es also während des Warspear Winter Events extrem vorsichtig zu sein und sich nicht allzu tief in den Wald hinein zu wagen. Schon gar nicht allein! Gerade für Neulinge in Arinar lohnt es sich nun also besonders, sich unter die anderen Warspear-Spieler zu mischen: Gilden sind für Einsteiger wichtig und hilfreich, um in der riesigen und vor Gefahren strotzenden Welt zu überleben!