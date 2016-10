Warframe – The War Within erscheint im November

Digital Extremes gibt heute bekannt, dass The War Within Mitte November für den Free-to-Play-Actionhit Warframe und dessen Community aus über 26 Millionen registrierten Spielern auf PC erscheint. Unter den vielen Features des Updates ist auch die lang erwartete Fortsetzung der Quest The Second Dream aus dem letzten Dezember, in der die Spieler die Antwort auf das bislang streng gehütete Geheimnis – wer die Tenno sind – gelernt haben. Seitdem ist es zu Warframes meist diskutierten und meist gespielten Update geworden. Die Erwartungen an die Fortsetzung der Geschichte durch The War Within haben sich dadurch in schwindelerregende Höhen geschraubt.

Warframe – Weitere Infos

Die The War Within-Quest, welche erstmals während der TennoCon 2016 erwähnt wurde, schickt Spieler auf eine nervenaufreibende Reise in die Festung der Grineer Königin, wo sowohl ihr Warframe als auch jeweiliger Pilot über ihre Grenzen hinaus getestet werden, um das Geheimnis um die Geschichte der Tenno und ihre wahren Fähigkeiten zu enthüllen. Neben der cineastischen Quest, bietet das The War Within-Update außerdem neue Waffen, Feinde und einige Überraschungen, die erst kurz vor dem Launch enthüllt werden. Was ist ein Operator? Die Antwort darauf gibt es bereits in The Second Dream.

Um die The War Within-Quest zum Release spielen zu können, müssen Warframe-Spieler die The Second Dream-Quest komplett gespielt und den Planeten Sedna freigeschaltet haben. Digital Extremes rät Spielern außerdem dazu, vor dem Update ihre Loadouts vorzubereiten und ihren besten Warframe und Operator zu aktivieren, da beide Teil der Filmesequenzen sein werden und so jedem Spieler ein personalisiertes Erlebnis liefern. Die Spieler werden außerdem dazu aufgefordert, über die offiziellen Social-Media-Kanäle von Warframe mit #TheWarWithin ihre Loadouts mit dem Entwicklerteam zu teilen.

Ebenfalls Teil der Vorbereitung des Launches sind mehrere Bonus-Wochenenden, die teilnehmenden Spielern doppelte Ressourcen, Credits und Affinity geben und ihnen so helfen, am Starttermin von The War Within bereit für die Action zu sein.

Der kostenlose Download des The War Within-Updates wird Mitte November auf PC verfügbar sein. Ein genaues Datum wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Die Spieler von Warframe auf PlayStation 4 oder Xbox One erhalten das Update in den Wochen nach dem PC-Launch.